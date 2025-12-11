DEVOJČICA PALA SA TREĆEG SPRATA U RAKOVICI: Hitno prevezena u bolnicu

ŠESNAESTOGODIŠNjA devojčica povređena je danas popodne u Rakovici nakon što je, prema nezvaničnim navodima, pala sa trećeg sprata stambene zgrade.

Foto: pixabay

Kako navode uznemirene komšije, devojka je zadobila otvoreni prelom desne ruke, a u toku su detaljne provere kako bi se utvrdilo da li je došlo do povreda kičme.

Iako je pad sa te visine nosio rizik od najtežih posledica, devojka je ostala svesna do dolaska Hitne pomoći i u takvom je stanju prevezena u Urgentni centar, što lekari i očevici nazivaju pravim čudom.

Dok policija utvrđuje zvanične okolnosti događaja, komšije navode da je pad možda povezan sa strahom od školskih sankcija. Pojavila se informacija da je devojka možda pokušala da izbegne posledice nakon bežanja sa časa, te da je to bio neposredan razlog zbog kojeg je bila u stanju uznemirenosti.

Očevici su potvrdili da su građani odmah pozvali Hitnu pomoć čim su primetili incident.

Devojka je na zbrinjavanju u Urgentnom centru, a policija je na terenu kako bi rasvetlila sve detalje i motive ove nesreće.

(Telegraf)

