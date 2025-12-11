DEVOJČICA PALA SA TREĆEG SPRATA U RAKOVICI: Hitno prevezena u bolnicu
ŠESNAESTOGODIŠNjA devojčica povređena je danas popodne u Rakovici nakon što je, prema nezvaničnim navodima, pala sa trećeg sprata stambene zgrade.
Kako navode uznemirene komšije, devojka je zadobila otvoreni prelom desne ruke, a u toku su detaljne provere kako bi se utvrdilo da li je došlo do povreda kičme.
Iako je pad sa te visine nosio rizik od najtežih posledica, devojka je ostala svesna do dolaska Hitne pomoći i u takvom je stanju prevezena u Urgentni centar, što lekari i očevici nazivaju pravim čudom.
Dok policija utvrđuje zvanične okolnosti događaja, komšije navode da je pad možda povezan sa strahom od školskih sankcija. Pojavila se informacija da je devojka možda pokušala da izbegne posledice nakon bežanja sa časa, te da je to bio neposredan razlog zbog kojeg je bila u stanju uznemirenosti.
Očevici su potvrdili da su građani odmah pozvali Hitnu pomoć čim su primetili incident.
Devojka je na zbrinjavanju u Urgentnom centru, a policija je na terenu kako bi rasvetlila sve detalje i motive ove nesreće.
(Telegraf)
BONUS VIDEO:
Pucnjava u selu Rakovica nadomak Beograda
Preporučujemo
UDARIO AUTOM DEČAKA, PA POBEGAO: Teška nesreća u Rakovici u blizini osnovne škole
24. 11. 2025. u 11:49
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)