BRINU SE ZA SVOJ NEZASLUŽENI EKSKLUZIVITET: Vučić spomenuo svoju ideju za Zapadni Balkan, Hrvati odmah poludeli (FOTO)

В.Н.

10. 12. 2025. u 08:04

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Briselu, gde će prisustvovati radnoj večeri koju organizuje predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Foto: Printscreen/Jutarnji list

Vučić je ranije juče izjavio da će na sastanku sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen predložiti da se svi kandidati sa prostora Zapadnog Balkana zajedno prime u EU kao punopravne članice.

O tome su brže-bolje potrčali da pišu Hrvati, i to u svom narativu. 

Dakle, dok Vučić koji je prepoznat kao čovek pomirenja u regionu, koji podstiče prosperitet i uspehe svih, daje sjajnu ideju, Hrvati odmah na sva usta "zvone" da su protiv jer bi ulazak svih drugih u regionu u EU razbio njihov lažni, nezasluženi ekskluzivitet.

Pogledajte samo kako oni pišu: 

Foto: Printscreen/Jutarnji list

Ostavi komentar

