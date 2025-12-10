BRINU SE ZA SVOJ NEZASLUŽENI EKSKLUZIVITET: Vučić spomenuo svoju ideju za Zapadni Balkan, Hrvati odmah poludeli (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Briselu, gde će prisustvovati radnoj večeri koju organizuje predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.
Vučić je ranije juče izjavio da će na sastanku sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen predložiti da se svi kandidati sa prostora Zapadnog Balkana zajedno prime u EU kao punopravne članice.
O tome su brže-bolje potrčali da pišu Hrvati, i to u svom narativu.
Dakle, dok Vučić koji je prepoznat kao čovek pomirenja u regionu, koji podstiče prosperitet i uspehe svih, daje sjajnu ideju, Hrvati odmah na sva usta "zvone" da su protiv jer bi ulazak svih drugih u regionu u EU razbio njihov lažni, nezasluženi ekskluzivitet.
Pogledajte samo kako oni pišu:
