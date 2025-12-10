POSNA ŠTRUDLA: Mirisna, mekana i idealna za prazničnu trpezu

OVA posna štrudla je jedan od najjednostavnijih i najpouzdanijih kolača koje možete da pripremite. Testo se lako mesi, lepo raste i uvek uspeva, a može da se puni i makom i orasima — u zavisnosti od ukusa i prilike.

FOTO: Novosti

Sastojci za testo

250 ml tople vode

500 gr brašna

1 kašičica suvog kvasca

2 kašike šećera

150 ml ulja (može i kokosovo)

malo soka limuna

vanila aroma

Nadev (izaberite jedan)

1. Fil od maka

2 × 200 gr maka

2 pune kašike džema od šljiva

2 kašike šećera

topla voda po potrebi

2. Fil od oraha

2 × 200 g oraha

2 kašike šećera

džem od kajsije

topla voda po potrebi

Priprema testa

Zagrejati vodu da bude topla, ali ne vrela. Dodati suvi kvasac, šećer i malo brašna. Ostaviti da nadođe. U veću činiju staviti ostatak brašna, dodati nadođenu smesu, ulje, limun i vanilu. Umesiti meko testo. Pokriti i ostaviti oko 1 sat da naraste.

Priprema nadava

Orasi: Samleti orahe, dodati šećer i džem od kajsije. Dolivati toplu vodu do mazive gustine.

Mak: Isto, samo koristiti džem od šljiva.

Formiranje štrudle

Testo podeliti na dva dela. Razvući svaki deo na pobrašnjenoj podlozi. Premazati filom. Uviti krajeve unutra i napraviti rolate. Ostaviti još 10–15 minuta da malo naraste. Premazati vodom. Peći na 180°C dok ne porumeni. Ako brzo tamni, pokriti folijom.

Serviranje

Ohladiti, iseći i posuti šećerom u prahu.

Uživajte!