Torte i kolači

POSNA ŠTRUDLA: Mirisna, mekana i idealna za prazničnu trpezu

Milena Tomasevic

10. 12. 2025. u 12:47

OVA posna štrudla je jedan od najjednostavnijih i najpouzdanijih kolača koje možete da pripremite. Testo se lako mesi, lepo raste i uvek uspeva, a može da se puni i makom i orasima — u zavisnosti od ukusa i prilike.

ПОСНА ШТРУДЛА: Мирисна, мекана и идеална за празничну трпезу

FOTO: Novosti

Sastojci za testo

  • 250 ml tople vode
  • 500 gr brašna
  • 1 kašičica suvog kvasca
  • 2 kašike šećera
  • 150 ml ulja (može i kokosovo)
  • malo soka limuna
  • vanila aroma

Nadev (izaberite jedan)
1. Fil od maka

  • 2 × 200 gr maka
  • 2 pune kašike džema od šljiva
  • 2 kašike šećera
  • topla voda po potrebi

2. Fil od oraha

  • 2 × 200 g oraha
  • 2 kašike šećera
  • džem od kajsije
  • topla voda po potrebi

Priprema testa

Zagrejati vodu da bude topla, ali ne vrela. Dodati suvi kvasac, šećer i malo brašna. Ostaviti da nadođe. U veću činiju staviti ostatak brašna, dodati nadođenu smesu, ulje, limun i vanilu. Umesiti meko testo. Pokriti i ostaviti oko 1 sat da naraste.

Priprema nadava

Orasi: Samleti orahe, dodati šećer i džem od kajsije. Dolivati toplu vodu do mazive gustine.

Mak: Isto, samo koristiti džem od šljiva.

Formiranje štrudle

Testo podeliti na dva dela. Razvući svaki deo na pobrašnjenoj podlozi. Premazati filom. Uviti krajeve unutra i napraviti rolate. Ostaviti još 10–15 minuta da malo naraste. Premazati vodom. Peći na 180°C dok ne porumeni. Ako brzo tamni, pokriti folijom.

Serviranje

Ohladiti, iseći i posuti šećerom u prahu.

Uživajte!

