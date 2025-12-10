POSNA ŠTRUDLA: Mirisna, mekana i idealna za prazničnu trpezu
OVA posna štrudla je jedan od najjednostavnijih i najpouzdanijih kolača koje možete da pripremite. Testo se lako mesi, lepo raste i uvek uspeva, a može da se puni i makom i orasima — u zavisnosti od ukusa i prilike.
Sastojci za testo
- 250 ml tople vode
- 500 gr brašna
- 1 kašičica suvog kvasca
- 2 kašike šećera
- 150 ml ulja (može i kokosovo)
- malo soka limuna
- vanila aroma
Nadev (izaberite jedan)
1. Fil od maka
- 2 × 200 gr maka
- 2 pune kašike džema od šljiva
- 2 kašike šećera
- topla voda po potrebi
2. Fil od oraha
- 2 × 200 g oraha
- 2 kašike šećera
- džem od kajsije
- topla voda po potrebi
Priprema testa
Zagrejati vodu da bude topla, ali ne vrela. Dodati suvi kvasac, šećer i malo brašna. Ostaviti da nadođe. U veću činiju staviti ostatak brašna, dodati nadođenu smesu, ulje, limun i vanilu. Umesiti meko testo. Pokriti i ostaviti oko 1 sat da naraste.
Priprema nadava
Orasi: Samleti orahe, dodati šećer i džem od kajsije. Dolivati toplu vodu do mazive gustine.
Mak: Isto, samo koristiti džem od šljiva.
Formiranje štrudle
Testo podeliti na dva dela. Razvući svaki deo na pobrašnjenoj podlozi. Premazati filom. Uviti krajeve unutra i napraviti rolate. Ostaviti još 10–15 minuta da malo naraste. Premazati vodom. Peći na 180°C dok ne porumeni. Ako brzo tamni, pokriti folijom.
Serviranje
Ohladiti, iseći i posuti šećerom u prahu.
Uživajte!
