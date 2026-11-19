NOVI DETALJI NESREĆE NA VIDIKOVCU: Autom udario Ruskinju (77) - bez svesti i sa povredama glave hitno prevezena u Urgentni centar
DRŽAVLjANKA Rusije (77) teško je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 16 časova u Ulici Ratka Mitrovića na Vidikovcu.
Do nesreće je došlo kod broja 169, u neposrednoj blizini autobuske stanice, kada je na nesrećnu ženu (rođenu 1949. godine) naleteo putnički automobil.
Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i zatekla povređenu ženu bez svesti. Ona je sa teškim telesnim povredama, među kojima su povrede glave i karlice, hitno prevezena u Urgentni centar.
Na mestu nezgode nalaze se tri patrolna vozila policije, a uviđaj je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do obaranja pešaka.
(Telegraf)
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