DRŽAVLjANKA Rusije (77) teško je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas oko 16 časova u Ulici Ratka Mitrovića na Vidikovcu.

FOTO: Lj.P.

Do nesreće je došlo kod broja 169, u neposrednoj blizini autobuske stanice, kada je na nesrećnu ženu (rođenu 1949. godine) naleteo putnički automobil.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i zatekla povređenu ženu bez svesti. Ona je sa teškim telesnim povredama, među kojima su povrede glave i karlice, hitno prevezena u Urgentni centar.

Na mestu nezgode nalaze se tri patrolna vozila policije, a uviđaj je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do obaranja pešaka.

(Telegraf)