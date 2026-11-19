Učesnik Lige konferencije angažovali dugogodišnjeg kapitena Katalonaca.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Malo je nedostajalo da ekipa Inter Eskaladesa iznenadi Crvenu zvezdu na Marakani u poslednjem meču koji je srpski šampion odigrao u najmlađem UEFA takmičenju.

Predstavnik Andore vodio je na stadionu "Rajko Mitić", da bi Beograđani preokretom ipak upisali važnu pobedu (2:1), posle poraza u Luganu (2:3) i remija protiv Kopenhagena (2:2).

Podsetimo, Vladimir Lučić je posle postigao gol za izjednačenje, dok je Dijaz posle šuta Japanca Nakajame nesrećno postigao autogol postavivši konačan rezultat.

Sada je uprava Intera aktivirala pravu transfer "bombu" u evropskom fudbalu, jer je u svoje redove dovela proslavljenog bivšeg igrača Karlosa Pujola. Legendarni as Barselone i nekadašnji kapiten katalonskog giganta, vratio se ponovo u katalonski fudbal.

Pujol je izabran za novog direktora za odnose i međunarodni fudbal u ekipi iz Andore.

Trener Intera, Felip Ortiz, dugogodišnji je prijatelj Karlosa Pujola i neretko se takmiče u padelu, a baš to navode mediji kao nešto što je presudilo kod legendarnog defanzivca da se lati izazova u Inter Eskaldesu.

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