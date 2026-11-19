SRAMNO PONAŠANJE POSLANIKA SL: Aleksandra Štimac žvaće žvaku i govori u parlamentu, Čupić tvrdi da ne vidi
NARODNI poslanik SL Aleksandra Štimac žvakala je žvakaću gumu dok je danas govorila u parlamentu.
- Pre svega, poštovani predsedniče Narodne skupštine, pošto se vi starate o radu, ja vas još jednom molim da narodnoj poslanici kažete da ispljune žvaku, zato što je krajnje neprimereno čak i na ulici da razgovarate sa ljudima žvaćući žvaku, a ne u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Te, ukoliko nisu već vaspitani, onda je vaša dužnost i obaveza da ih vaspitate ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je prva tačka. Druga stvar: pošto narodna poslanica ne može da izgovori "Srbija pobeđuje" čak i kada je to ime poslaničke grupe, ja razumem da je teško vama da nekad Srbija pobedi, ali je to vaš problem - kazala je danas Ana Brnabić koja je prijavila povredu Poslovnika NS.
Poslanik NS jasno navodi da "govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine".
Novoizabrani predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić rekao je da "ne vidi ko žvaće žvaku" i da "ne može time da se bavi".
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