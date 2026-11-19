PRED Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu danas su, saslušani N. S. i S. Z. svedoci oštećeni u postupku koji se vodi protiv sada suspendovanog načelnika Uprave kriminalističke policije, Marka Krička. On je osumnjičen da je počinio krivično delo zlostavljanje i mučenje.

mup/jutjub

Kako je saopšteno iz tužilaštva, sumnja se da je u saizvršilaštvu sa još devetoricom osumnjičenih, u periodu od 22.30 do sat posle ponoći, u noći između 14. i 15. avgusta prošle godine, u garaži Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici, u svojstvu službenog lica na dužnosti, pri Jedinici za zaštitu određenih ličnosti i objekata, primenom sile i pretnje, naneo N. S., S. Z. i još osmoro oštećenih, veliku bol i teške patnje, sa ciljem da od njih dobije obaveštenje i da ih zastraši i nezakonito kazni. Prema onome što navode iz tužilaštva, u što kraćem roku biće ispitani i preostali svedoci oštećeni.