Takahaši se vraća u Italiju: Peruđa je ozbiljno zagrizla za Japanca i pitanje je vremena kada će ga potpisati
Predsednik Peruđe Đino Sirći potvrdio je da je italijanski klub zainteresovan za angažovanje japanskog primača servisa Rana Takahašija.
Prema njegovim rečima, Peruđa već razmišlja o promenama u igračkom kadru za sezonu 2027/2028, a Takahaši se savršeno uklapa u profil odbojkaša kojeg žele da dovedu.
Sirći je objasnio da je plan kluba da u ekipi ima trojicu primača servisa koji će moći ravnopravno da konkurišu za mesto u timu i menjaju jedan drugog tokom sezone.
To znači da će Kamil Semenjuk defitnivino napustiti Peruđu na kraju sezone i pojačati Rešoviju, dok bi Takahaši trebao biti njegova direktna zamena.
On se letos vratio u Evropu i potpisao dvogodinjši ugovor sa Lublinom, ali poziv Peruđe je teško odbiti, a kako plaćanje obeštećenja nije problem za dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope, sve su izglednije šanse da će zajedno sa Plotnjickim, odnosno Enoom činiti trio primača italijanskog giganta naredne godine.
Podsetimo, Ran je već igrao u Italiji, na startu svoje profesionalne karijere kada je nosio dresove Padove i Monce, tako da mu je ondašnja Superliga više nego poznata i verovatno bi se vrlo lako uklopio u siloviti tim Peruđe.
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