Predsednik Peruđe Đino Sirći potvrdio je da je italijanski klub zainteresovan za angažovanje japanskog primača servisa Rana Takahašija.

JAKUB PIASECKI / CYFRASPORT / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema njegovim rečima, Peruđa već razmišlja o promenama u igračkom kadru za sezonu 2027/2028, a Takahaši se savršeno uklapa u profil odbojkaša kojeg žele da dovedu.

🇮🇹 Sir Safety Perugia Başkanı Gino Sirci, Japon smaçör Ran Takahashi ile ilgilendiklerini açıkladı. "Temel düşüncemiz, her an birbirinin yerini alabilecek üç smaçöre sahip olmak. Semeniuk’un Polonya’ya dönme isteğini öğrenir öğrenmez vakit kaybetmedik; hemen 2027-2028 sezonu için onun yerini dolduracak bir oyuncu arayışına odaklandık. Takahashi, tam olarak aradığımız oyuncu profiline kusursuz bir şekilde uyuyor." ℹ️ https://t.co/LTxN599HST — Voleybol Günlüğü (@er_volley) November 19, 2026

Sirći je objasnio da je plan kluba da u ekipi ima trojicu primača servisa koji će moći ravnopravno da konkurišu za mesto u timu i menjaju jedan drugog tokom sezone.

To znači da će Kamil Semenjuk defitnivino napustiti Peruđu na kraju sezone i pojačati Rešoviju, dok bi Takahaši trebao biti njegova direktna zamena.

On se letos vratio u Evropu i potpisao dvogodinjši ugovor sa Lublinom, ali poziv Peruđe je teško odbiti, a kako plaćanje obeštećenja nije problem za dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope, sve su izglednije šanse da će zajedno sa Plotnjickim, odnosno Enoom činiti trio primača italijanskog giganta naredne godine.

Podsetimo, Ran je već igrao u Italiji, na startu svoje profesionalne karijere kada je nosio dresove Padove i Monce, tako da mu je ondašnja Superliga više nego poznata i verovatno bi se vrlo lako uklopio u siloviti tim Peruđe.