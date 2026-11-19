LESKOVČANIN OSUĐEN NA DESET GODINA ZATVORA: Nožem pokušao da ubije dvoje komšija nanevši im teške povrede
APELACIONI sud u Nišu odbio je kao neosnovane žalbe branilaca Dragoslava Janjića (52) iz Donje Jajine i potvrdio presudu Višeg suda u Leskovcu kojom je osuđen na deset godina zatvora zbog pokušaja teškog ubistva dvoje sugrađana.
Ovom odlukom je presuda leskovačkog Višeg suda, doneta 12. juna ove godine, postala pravosnažna, a Janjić će odmah biti upućen na izdržavanje zatvorske kazne. Njemu će u izrečenu kaznu zatvora biti uračunato i vreme koje je proveo u pritvoru, od 24. maja 2024. godine.
Sud je utvrdio da je osuđeni tog dana, kako je saopšteno, u dvorištu svoje porodične kuće u Donjoj Jajini, nožem teško povredio supružnike, S.S.(56) i D.S.(55) iz Donje Jajine, nanevši im povrede opasne po život čime je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.
Napadu je prethodio fizički sukob njihovih sinova, nakon čega su izbodeni ljudi došli do kuće osuđenog i u dvorištu zatekli njegovu suprugu i sina. Pošto su pozvali Janjića, koji je izašao iz kuće, došlo je do verbalne rasprave, a nakon toga i do fizičkog sukoba.
Viši sud u Leskovcu je utvrdio da je Janjić tada, iz hodnika kuće, uzeo mesarski nož, sa sečivom dužine 16 centimetara, i njime zadao ubodne udarce oštećenima, u predelu grudnog koša i stomaka i tako im naneo teške telesne povrede opasne po život, svestan svog dela i toga da je ono zabranjeno.
Teško povređeni ljudi su, nakon ukazane pomoći u Urgentnom centru leskovačke Opšte bolnice, zbrinuti u niškom Univerzitetskom kliničkom centru, a počinilac je uhapšen.
S obzirom na to da je prvostepena presuda, donošenjem drugostepene odluke, stupila na pravnu snagu, a da je pritvor produžen do pravosnažnosti presude, Dragoslav Janjić će odmah biti upućen na izdržavanje kazne u ustanovu za izvršenje krivičnih sankcija.
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