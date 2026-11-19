MINISTARSTVO ODBRANE POTVRDILO: Kadrovske promene u vrhu bezbednosti - Penzionisani direktor VBA i komandant Kobri
MINISTARSTVO odbrane potvrdilo je danas da su penzionisani direktor Vojno-bezbednosne agencije (VBA) general-potpukovnik Đuro Jovanić i komandant odreda specijalne namene Vojne policije "Kobre" brigadni general Darko Đošić.
Kako se navodi u saopštenju, oni su penzionisani po potrebi službe, ukazom vršioca dužnosti predsednika Republike.
-Ukazujemo i na to da se prestanak profesionalne službe profesionalnih vojnih lica sa pravom na starosnu penziju, u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije ne vrši 'na lični zahtev', izuzev u slučajevima kada je oficiru odnosno podoficiru na njegov zahtev produžena služba u vojsci nakon sticanja Zakonom propisanih uslova za penzionisanje ili ukoliko ispunjava uslove iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, piše u saopštenju.
U saopštenju se apeluje na medije i aktere javnog života da se suzdrže od objavljivanja senzacionalističkih i netačnih, nepotpunih ili neproverenih informacija o sistemu odbrane "plasiranih od nekompetentnih lica, a koje ni na koji način ne doprinose tačnom i istinitom informisanju građana Srbije".
(sputnikportal.rs)
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