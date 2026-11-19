Odgovor Marka Veina na tekst Odgovor Marka Veina na tekst "POGLEDAJTE SAJ U AKCIJI: Padaju kriminalci koji su hteli da prave nerede u Beogradu na izborni dan" objavljujemo u celosti.

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- Tačno je da sam ja, Marko Vein dana 21.10.2026. godine lišen slobode. Međutim, netačni su navodi da sam u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude, nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom. Takođe, netačni su navodi da sam planirao da sa 80-ak ljudi palim automobile, bacam molotovljeve koktele sa skutera i da pravim ozbiljne nemire. Istina je da sam politički protivnik režima SNS i da sam imao nameru da kao građanin učestvujem u kontroli izbora na zakonit način. Konačno, ukazujem da prilikom pretresa stana u kom živi, stana mojih roditelja, kao i mog automobila, nije pronađeno nikakvo oružije, koje bi ukazivalo na pripremanje aktivnosti navedenih u tekstu. Posebno naglašavam, da neke od ljudi koji su istog dana lišeni slobode i koji navodo predstavljaju neku moju grupu ne poznajem.