Mundijalito u Kataru za fudbalere do 17 godina počeo danas i trajaće do 13. decembra.

FOTO: FSS

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije doputovala je juče u Dohu, a već danas odradila i prvi trening uoči početka Svetskog prvenstva, na kom ćemo u ovom uzrastu učestvovati posle čak 41 godine. "Orlići" se nalaze među 48 selekcija, odnosno samo 11 iz Evrope, koji su obezbedili vizu za planetarnu smotru, a igraće u grupi L protiv protiv Hondurasa (21. novembar, 13.30), Japana (24. novembar, 14.00) i Kolumbije (27. novembar, 14.00).

Prvi cilj je da se prođe u nokaut fazu, odnosno šesnaestinu finala, što neće biti nimalo lako. Prolaz dalje obezbediće po dve ekipe iz svake grupe, uz osam najboljih trećeplasiranih.

Selektor Igor Matić računa na 21 igrača, a najviše njih dolazi iz tabora Crvene zvezde - čak sedmorica. Četvoricu predstavnika ima Vojvodina, a po dvojicu Partizan, Čukarički i IMT. Zanimljivo, u našem taboru je zvanično najskuplji golman na Mundijalitu, a to je Savo Radanović, čija se tržišna vrednost trenutno kreće od 800.000 do milion evra.

Momak rodom iz Trebinja došao je 2024. na "Marakanu", a za prvi tim crveno-belih debitovao je sa samo 16 godina i dva dana. Upisao je šest nastupa za prvi tim i ujedno je najmlađi debitant u istoriji Superlige. Za mesto među stativama konkurencija će mu biti Veljko Popović iz Partizana, koji jako dobro brani za prvi tim Teleoptika u Prvoj ligi.

FOTO: FSS Golmani Veljko Popović, Matej Pribišić i Savo Radanović

Pored Radanovića, iz seniorskog pogona aktuelnog srpskog šampiona u Dohi su levi bek Matej Strika i vezista Andrej Sibinović. Samim tim što su trenirali pod palicom španskog stručnjaka Alberta Rijere i sa znatno iskusnijim saigračima trebalo bi da im pomogne na ovom SP.

Posebnu pažnju treba obratiti na defanzivca Vojina Marinkovića, koji je već neko vreme na oku brojnih skauta. Spekulisalo se letos da je čak jedan ugledni italijanski klub nudio veliki novac Partizanu za transfer veziste Ognjena Ugrešića, ali kako bi ujedno kaparisao supertalentovanog štopera i stekao pravo preče kupovine.

Tinejdžer iz Kraljeva je ove sezone upisao jedan nastup za seniore crno-belih i to u kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv Une Štrasen, dok je trener bio Saša Ilić. Takođe, standardan je u Teleoptiku, igra u Prvoj ligi i zasad je na 15 mečeva dao jedan pogodak.

FOTO: FSS Vojin Marinković

Izuzetno je zanimljiv i napadački tandem, koji dolazi iz Nemačke. Bio je David Vajagić prošle godine i na meti FS Mađarske, ali je izabrao dres Srbije. Trenutno nastupa za Volfsburg, a prethodno je bio član TSC-a i Puškaš akademije. Tu je i Tadija Samarxić iz Arminije Bilefeld, čiji je rođeni brat Lazar član naše seniorske reprezentacije i uzdanica Atalante.

SPISAK "ORLIĆA" ZA MUNDIJALITO

GOLMANI: Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan), Matej Pribišić (IMT)

ODBRANA: Vukašin Davidov (Vojvodina), Matej Strika, Strahinja Baucal, Filip Đurić (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Endrju Marić (Čukarički)

VEZNI RED: Luka Andrijašević, Veljko Pejović (Vojvodina), Dragan Anokić, Ognjen Matanović, Andrej Sibinović (Crvena zvezda), Novak Stevanović (Napredak), Tadija Cojić (IMT), David Đokić (Mladost Lučani), Nebojša Grujić(Čukarički)

NAPAD: Danilo Žarković (Vojvodina), David Vajagić (Volfzburg), Tadija Samardžić (Arminija Bilefeld)