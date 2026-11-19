ŠEF Dopisništva "Večernjih novosti" u Crnoj Gori Veliša Kadić, član Udruženja novinara Crne Gore, pozvan je sinoć u 19.35 u prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić - Regionalni centar bezbednosti "Zapad", gde je dao izjavu povodom krivične prijave koju je protiv njega podnelo NVU "Promjene".

Foto: V. K.

Razlog, kako se navodi u prijavi je "odavanje počasti pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću". Da li će protiv njega biti pokrenut postupak odlučiće tužilaštvo u Nikšiću.

Pomen uz sveće generalu Ratku Mladiću organizovali su 27. avgusta ispred Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću mladići iz udruženja "Kosovski božuri od Nikšića grada". Oni su na stepeništu hrama istakli transparent na kojem je lik generala Mladića uz poruku: "Nikšićani brata žale - vječna pamjat đenerale".

Iz NVU "Promjene" ranije su saopštili da su tužilaštvu dostavili video-materijal na kojem se vidi grupa ljudi sa višemetarskim transparentom na kojem je bila fotografija Ratka Mladića, dok su pojedini učesnici držali upaljene sveće.

Nedopustiv pritisak Redakcija "Večernjih novosti" najoštrije osuđuje postupanje prema našem kolegi Veliši Kadiću. Činjenicu da je saslušavan samo zbog izveštavanja sa događaja kojem je prisustvovao doživljavamo kao pritisak na časno i nepristrasno obavljanje novinarske profesije. Naša medijska kuća pažljivo će pratiti sva dešavanja vezana za ovaj slučaj i preduzeti sve zakonom propisane mere kako bi zaštitila svog novinara.

- Dao sam izjavu u policiji i podsetio nadležne da sam kao novinar "Večernjih novosti" došao na Trg Šaka Petrovića i profesionalno ispratio navedeni događaj, a što je zabeleženo u štampanom i elektronskom izdanju. Kada sam došao ispred Sabornog hrama, zatekao sam grupu građana sa transparentom posvećenom Ratku Mladiću i zapaljenim svećama u rukama. Skup je bio dostojanstven uz pesmu "Đenerale, đenerale, nek je tvojoj majci hvala" - kaže Kadić.

Predsednik Udruženja "Kosovski božuri od Nikšića grada" dr Ilija Miljanić takođe je sa Kadićem pozvan u nikšićku stanicu policije.

Foto: V. K.

- Iza svake izgovorene reči stojim. Ratko Mladić je zadužio srpski rod i od te noći on je u štabu kneza Lazara. Dočekala ga je liturgija nebeskih Srba - Obilića, Karađorđa, Putnika, Bojovića i ostalih vitezova. O Ratku Mladiću pisaće se tomovi večne i slavne srpske istorije. On je zaseo na presto nepobedive Republike Srpske. Večna mu hvala za sva dela na zemlji, a blago nebesima kakvog ljudskog diva zadobiše - poručuje Miljanić.

Nije ovo prva "poseta" Kadića policiji u Nikšiću. Pre šest godina u vreme litija bio je uhapšen kao izveštač koji je pratio proteste Nikšićana zbog usvojenog Zakona o slobodi veroispovesti. To se desilo 13. maja 2020. kada je pokušavao da fotografiše incidente i policijsku torturu nad jednim mladićem tokom demonstracija održanih zbog hapšenja tadašnjeg episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija i sveštenika Srpske pravoslavne crkve.

Udruženje zastupa Murić KO zapravo stoji iza NVU koje je podnelo krivičnu prijavu protiv našeg dopisnika? Sedište NVU "Promjene" je u Rožajama, a dan osnivanja je 18. decembar 2024. godine. Zastupnik ove NVU je izvesni Denis Murić, a pored njega osnivači su Emir Murić, Elmir Dacić, Elsan Čolović i Amin Kardović.

Iako je imo novinarsku akreditaciju, policija ga je uhapsila i na putu do stanice dvojica pripadnika sipala su mu u oči biber--sprej. Iz pritvora je pušten nekoliko sati kasnije nakon odlučne podrške matične kuće "Novosti", udruženja novinara Crne Gore i Srbije, srpskih rodoljuba i nacionalnih udruženja. Čak je reagovala i briselska administracija.

Foto: M. S.

UNCG: Crtanje mete

UDRUŽENjE novinara Crne Gore osudilo je saslušanje u policiji našeg kolege Veliše Kadića.

- Novinar po definiciji izvještava o onome što se dešava u njegovoj okolini i pokušava da to verno prenese čitaocima. Veliša Kadić je baš to uradio, ali je zbog toga dobio krivičnu prijavu, a morao je i da poseti policiju i izjasni se o optužbi. Dolazimo u situaciju da je postalo krivično delo ukoliko novinar radi svoj posao i da svako ima pravo da protiv novinara podigne krivičnu prijavu ukoliko mu se ne sviđa ono što novinar prenosi. Očigledno da u Crnoj Gori deo javnosti ne može da podnese bilo kakvu priču o Ratku Mladiću, pa to prenosi i na autore tekstova, navodi se u saopštenju UNCG, koje će pokušati da zaštiti kolege kojima se bez razloga crta meta nepodobnosti.