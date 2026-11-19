Odgovor Marka Veina na tekst Odgovor Marka Veina na tekst "HAPŠENjE U NOVOM SADU: Regrutovao ljude i nabavljao oružje za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom 25. oktobra! (VIDEO)" objavljujemo u celosti.

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- Tačno je da sam ja, Marko Vein dana 21.10.2026. godine lišen slobode. Međutim, netačni su navodi da sam u cilju izazivanja nemira u Beogradu u izbornoj večeri 25. oktobra regrutovao ljude, nabavljao oružje i druga sredstva za vršenje nasilja nad neistomišljenicima i policijom. Takođe, netačni su navodi da sam pričao kako bi voleo da sam planirao da sa 80-ak ljudi nasilno promenim ustavni poredak zemlje i da svrgnem najviše državne zvaničnike. Netačno je da sam narko-diler. Istina je da sam politički protivnik režima SNS i da sam imao nameru da kao građanin učestvujem u kontroli izbora na zakonit način. Konačno, ukazujem da prolikom pretresa stana u kom živim, stana mojih roditelja, kao i mog automobila, nije pronađeno nikakvo oružije, koje bi ukazivalo na pripremanje aktivnosti navedenih u tekstu.