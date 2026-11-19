Reprezentativac bi mogao da obuče crveno-beli dres.

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Još u prošlom prelaznom roku pominjala se mogućnost da bi Ognjen Mimović mogao da se vrati na Marakanu.

Crvena zvezda je želela da vrati svog bisera, ali do transfera, odnosno, pozajmice nije došlo. Sada je srpski reprezentativac ponovo na listi želja šampiona Superlige, jer bi tokom naredne fudbalske pijace, mogao da napusti Fenerbahče!

Ipak, nije samo klub sa Marakane jedini koji želi momka rođenog u Gornjem Milanovcu, pošto je za njegove usluge zainteresovan i turski Gacijantep.

Bivši desni bek crveno-belih nalazi se na spisku igrača na koje klub iz Istanbula verovatno neće računati u nastavku sezone, s obzirom na to da se očekuju određene promene u sastavu tokom zime.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Prema navodima turskog portala „Fotospor“, Zvezda takođe namerava da vrati Mimovića na stadion "Rajko Mitić". Klub sa Marakane je početkom 2025. godine prodao defanzivca turskom gigantu iz Istanbula za 6,700.000 evra. Prema istim informacijama, ni sam fudbaler ne bi imao ništa protiv povratka u staro jato, budući da mu je prioritet veća minutaža.

Ipak, crveno-beli nisu jedini zainteresovani za srpskog defanzivca. Interesovanje je pokazao i Gacijantep, čiji trener Volkan Demirel želi da ga dovede. Turski „Takvim“ navodi da je Demirel već stupio u kontakt sa trenerom Fenerbahčea Emreom Belozogluom, da bi obavili pregovore o eventualnom transferu. Među opcijama koje se pominju je i pozajmica do završetka tekuće sezone.

Mimović nije odigrao nijednu zvaničnu utakmicu u dresu Fenerbahčea. U međuvremenu je išao na pozajmice u Zenit iz Sankt Peterburga, a zatim i u Zvezdinog dželata, kiparski Pafos, koji na kraju nije odlučio da aktivira mogućnost otkupa njegovog ugovora.

Saradnja sa "Fenerom" mu ističe 30. juna 2029. godine, ali već bi zimski prelazni rok doneo odgovor na pitanje gde će povremeni srpski reprezentativac nastaviti karijeru.

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