Kasano brutalno isprozivao Ronaldinja! "Ono što je uradio bilo je bolan prizor, smešan cirkus i farsa"
Bivši italijanski fudbaler Antonio Kasano oštro je kritikovao povratak Ronaldinja na fudbalski teren, ocenivši njegov nastup za Ravenu kao „cirkus i farsu“.
Brazilac, koji ima 46 godina, ponovo je zaigrao za italijanskog trećeligaša, devet godina nakon što je zvanično završio karijeru. Legendarni fudbaler našao se u startnoj postavi Ravene u pobedi od 2:0 protiv Forlija, što je iznenadilo italijansku fudbalsku javnost, prenosi „Goal.com“.
Ronaldinjo je jedan od suvlasnika kluba, a njegov povratak privukao je veliku pažnju publike. Tribine stadiona „Bruno Beneli“ bile su ispunjene, a navijači su brazilskog asa dočekali ovacijama.
U prvoj takmičarskoj utakmici još od odlaska iz Fluminensea 2015. godine, Ronaldinjo je nosio dres sa brojem 10. Učestvovao je u akciji koja je prethodila prvom golu Đulija Donatija u 36. minutu, a na terenu je proveo prvo poluvreme.
Brazilac je za Ravenu potpisao u junu 2026. godine, pre svega zbog prijateljstva sa predsednikom kluba Ignacijem Čiprijanijem. Ipak, njegov nastup nije se dopao Antoniju Kasanu, nekadašnjem napadaču Rome, Milana, Intera i Real Madrida.
Gostujući u italijanskoj emisiji „Viva El Futbol“, Kasano je najpre istakao da izuzetno ceni Ronaldinja, kojeg smatra jednim od najvećih fudbalera svih vremena.
- Pre svega, želim nešto da razjasnim: imam ogromno poštovanje prema Ronaldinju, i kao osobi i kao igraču. Za mene je on i dalje među pet najvećih u istoriji, zajedno sa Mesijem, Maradonom, Ronaldom Nazarijem i verovatno Peleom - rekao je Kasano.
Međutim, ono što je usledilo bilo je daleko oštrije.
- Ali ono što je uradio pre neki dan bilo je zaista bolno za gledanje. Šta on radi na terenu sa 46 godina i u takvom stanju? Ne razumem. Da li je to uradio zbog svoje veze sa Čiprijanijem, koji mu je prijatelj? Zato što su mu platili ogromnu količinu novca? Ne znam. Za mene je to bio smešan cirkus. Ne znam kako bih to drugačije nazvao - poručio je bivši italijanski fudbaler.
Kasano je dodao da ni sam ne bi pristao na sličan potez, bez obzira na visinu ponuđenog novca.
- Ne bih to uradio čak ni da mi ponude 10 miliona. Čak ni 20. Svaka čast čoveku koji je uvek bio skroman i jedan je od najvećih ikada. Ali ako me pitate da procenim ovaj konkretan događaj, za mene je to bio cirkus i farsa - zaključio je Kasano.
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