U BEOGRADSKOM naselju Vidikovac danas oko 16 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je teško povređen pešak.

FOTO:Lj.P.

Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila u Ulici Ratka Mitrovića.

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta i povređenog pešaka, koji je bio bez svesti i u teškom stanju, hitno prevezla u Urgentni centar.

Na mestu nezgode nalaze se tri patrolna vozila policije, a uviđaj je u toku. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu poznate.

(Telegraf)