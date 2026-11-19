Incident o kome bruji svet.

Foto: Printskrin

Disciplinski komitet Ekvadorskog fudbalskog saveza (FEF) izrekao je strogu osmogodišnju suspenziju Džonu Mišelu Perlazi Salasu. Odluka je doneta posle napada ovog fudbalera na pomoćnog sudiju Lenjina Đovanija Ohedu Nunjeza, koga je igrač pogodio u lice bačenim kamenom.

Sankcija, koja važi do 19. oktobra 2034. godine, zabranjuje sportisti da se bavi bilo kakvom aktivnošću vezanom za fudbal. FEF je već potvrdio da će zatražiti od FIFA da proširi ovu kaznu na međunarodni nivo.

Incident se dogodio 17. oktobra, tokom utakmice između Sijudad de Jankaze i Rio Agvarika, odigrane u 3. kolu Grupe D treće lige u Ekvadoru, navodi Bi-Bi-Si .

Jhon Michel Perlaza, jugador del Club Ciudad de Yantzaza de la Segunda Categoría, fue sancionado con ocho años de inactividad por la agresión con una piedra a un árbitro. 👉 https://t.co/GGC8lheixy https://t.co/KCX4F0nMJn — lavozderiobamba (@lavozderiobamba) November 19, 2026

U 90+6 minutu, Džon Mišel Perlaza Salas, koji je bio na klupi, bacio je kamen koji ga je pogodio direktno u lice na aut liniji.

Zbog težine povreda, žrtva je morala na operaciju, što je dovelo do prevremenog prekida utakmice. Prema saopštenju federacije, sudija je zahtevao period oporavka od 60 dana.

U zvaničnom saopštenju, tri dana nakon utakmice, FK Sijudad de Jankaza se izvinio sudijama i navijačima, a istovremeno je potvrdio da je Džon Mišel Perlaza Salas izbačen iz kluba zbog incidenta.

"Kao klub, kategorički odbacujemo sve akte agresije, bilo verbalne ili fizičke, kako unutar tako i van sportskih arena. Čvrsto verujemo da fudbal treba da bude prostor poštovanja, suživota i fer-pleja. Kada je identifikovana osoba odgovorna za ovaj žalosni incident, klub je doneo odluku da ga odmah ukloni. Stoga, on više nije deo našeg kluba. - piše u saopštenju.

Ujedno, Sijudad de Jankaza će morati da plati 1.800 evra i pokrije medicinske troškove od 3.970 evra za napadnutog službenog lica. Osim toga, timu je zabranjeno da igra na svom stadionu naredne tri utakmice.

Prema gore pomenutom izvoru, Fudbalski savez Ekvadora je saopštio da će zatražiti od FIFA da produži suspenziju širom sveta.

БОНУС ВИДЕО: Спектакуларан дочек! Килијан Мбапе представљен у Реалу из Мадрида