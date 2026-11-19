PREDSEDNIK Narodne skupštine Aleksandar Čupić predložio je danas na sednici Narodne skupštine da novi saziv parlamenta ima šest potpredsednika.

Foto: TANJUG/NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/ bs

Milenko Jovanov (SNS): Da vam kažem još jednu stvar: ima jedan koji je takođe bio doktrinarni komunista u mladosti, a verovatno je i sad, kao i vaš šef poslaničke grupe, koji je ovo već proveo. Zove se Aljbin Kurti, i ovo je sproveo u Prištini. Ako je ovo kopiranje Kurtija, vaš doprinos tome da nam kažete da je Kosovo Srbija, ja ću to pozdraviti. Ja se samo bojim da nije. Nego uvođenje totalitarizma. On ga je učio sa Ademom Demaćijem, s kim ste ga vi učili, to Bog i sami zna. I sada dolazimo do onoga što vi zapravo ovde radite: ne isključujete vi nas ovim što ste uradili, i ne šaljete vi poruku nama, ili je bar ne šaljete samo nama. Vi ovim, poštovani gospodine predsedniče, šaljete poruku.

Čupić: Ja se izvinjavam da se vi meni sada lično obraćate.Zato što, ako se obraćate lično, dobićete opomenu. Da, samo da budem siguran, dakle ne meni lično.

Jovanov: Ja bih po poslovniku samo vama i smeo da se obraćam.Predsedniku samo može da se obraća, ne govori sto pod mitoma. Ne bih smeo da se obratim nekome drugom lično, ali kada— Kao na sudu kad ste, znate, obraćate se sudiji, ne drugim strankama. Predsedniku, predsedavajućem, i tako dalje, tamo se obraćam. Naučićete, polako. Ali pošto već drugi put ovo radite, vidim da vas jako žulja ta želja da mi izreknete opomenu, pa ajde, uradite to, pa da idemo dalje, da se ne mučimo i vi i ja. Izrecite tu opomenu, pa da ja nastavim da govorim dok me ne izbacite. A ne vidim šta sam to tako ružno rekao i šta sam to uradio da biste me tako opominjali, budući da sam radio baš ono što u poslovniku piše, što vi, nažalost, još uvek ne znate. Ali naučićete. Dakle, vi se obraćate ovde i pokazujete kakav će imati tretman 1. 730. 000 građana Srbije koji su glasali za našu listu. To je poruka koju vi šaljete.