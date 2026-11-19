POLITIKOLOG Dmitrij Suslov rekao je za RT Indija da je glavni značaj trilateralnog samita u Kini to što svi učesnici žele da izbegnu sukob jedni sa drugima.

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„Mislim da je glavni značaj ovog trilateralnog samita to što sva tri učesnika iskreno žele da izbegnu rat jedni sa drugima. Ove tri zemlje ujedinjuje činjenica da su najveće svetske nuklearne i vojne sile. Rat između Rusije i Kine je, naravno, nezamisliv, ali odnosi između Kine i SAD, kao i između Rusije i SAD, i dalje su izgrađeni na rivalstvu, obuzdavanju i, rekao bih, konfrontaciji. I to rivalstvo i konfrontacija moraju se kontrolisati. Dobro je što sve tri sile shvataju da nekontrolisani odnosi između njih mogu uvući ceo svet u globalni rat“, rekao je Suslov.

On je napomenuo da bi svaki vojni sukob između Rusije i Sjedinjenih Država ili između Kine i Sjedinjenih Država odmah doveo do trećeg svetskog rata sa apsolutno katastrofalnim posledicama za ceo svet.

„Da bi se ovo izbeglo i time osigurala stabilnost na globalnom nivou (ne govorimo o regionalnim sukobima, već o sprečavanju trećeg svetskog rata), odnosi unutar ovog trougla moraju biti upravljani. I čini se da sva tri lidera i sve tri zemlje to razumeju. To je glavna svrha današnjeg samita“, zaključio je on.