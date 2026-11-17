Spektakularan meč viđen je na Kipru.

Foto: Printscreen/Twitter/Euroleague

Košarkaši Makabija poraženi su posle produžetka Olimpijakos rezultatom 95:97 u 12. kolu Evrolige.

Iako je aktuelni prvak Evrope vodio tokom tri četvrtine, u poslednjoj su Izraelci serijom 13-0, a ukupno 18-2 računajući finiš treće, napravili spektakularan preokret i izborili produžetak.

U ekstra tajmu zablistao je Saša Vezenkov, čijom je trojkom s pola terena i izboreno dodatnih pet minuta, da bi upravo bugarski as simultankom na početku produžetka, držao sam Grke u životu.

Iako se činilo da će domaći slaviti 95:94, sa zvukom sirene (ponovo) trojku je ovog puta postigao Džozef i doneo veliku radost evropskom prvaku, dok je kod navijača Makabija nastao - muk!

Već u prvom kvartalu, gosti su imali ogromnih 13 poena prednosti (9:22), a na kraju prve deonice dvocifrenu prednost (18:28), koja je u do poluvremena išla na maksimalnih +15 (34:49).

Postepeno je domaćin smanjivao zaostatak, da bi u poslednjih deset minuta ušao sa sedam koševa zaostatka. Vodio je Olimpijakos 54:61, ali su domaći preokrenuli u svoju korist i poveli 67:61 trojkom Džimija Klarka. Istu je uzvratio Kodi Miler Mekintajer, pa su Grci prekinuli ovaj niz i smanjili rezultat, ali je Volas uzvratio već u narednom napadu za 69:64. Ipak, novim preciznim šutem za tri, bivši igrač Zvezde je vratio dramu, a Oli na samo posed minusa (69:67).

SASHA VEZJGFBDBVCBUAWBF0OQ WE'RE GOING TO OVERTIME #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/p7APP8GdSq — EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026

Ipak, posle tajm-auta, Makabi je zaigrao angažovanije i uspeo da u poslednji minut uđe vođstvom 82:77. Saveti Barcokasa nisu pomogli Pirejcima da se trgnu u završnih 18 sekundi, pa je nastala drama. Sa zvukom sirene Saša Vezenkov je pogodio trojku s pola terena i doneo produžetak crveno-belima (82:82), te je produžetak rešavao pobednika na Kipru.

Najbolji igrač Evrolige je na startu produžetka ponovio isto sa kraja regularnog dela, ali je Kiton Volas poništio njegovu majstoriju, te se drama nastavila (85:85). Bugarin je brutalno odigrao kraj četvrte četvrtine i za minut postigao tri trojke (88:88), jer je revolveraški obračun za tri poena nastavio Bonzi Kolson.

Međutim, trojkom je Kiton Volas i svojim 18. poenom odveo Izraelce na četiri koša prednosti (95:91). Usledila je serija 0:6, uz spektakularnu trojku Džozefa i nevericu u kiparskoj dvorani, navijača "žutih".

Sada je Olimpijakos na skoru 9-3, dok je Makabi upisao novi deveti poraz od starta takmičenja, sa bilansom 3-9 pa se i dalje „Ponos Izraela“ nalazi u donjem delu evroligaške tabele.

EVROLIGA, 11. KOLO:

Utorak

Dubai - Efes 80:75



Makabi Tel Aviv - Olimpijakos 95:97

Žalgiris - Bajern Minhen (u toku)

Fenerbahče - Asvel (u toku)

Barselona - Pariz 20.30

Olimpija Milano - Crvena zvezda 20.30

Baskonija - Hapoel Tel Aviv 20.30

Partizan - Valensija 20.45

Virtus - Panatinaikos 21.00

Sreda

Bešiktaš - Real Madrid 18.30

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