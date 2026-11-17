Predstavnici Srpske liste sa Išeom o bezbednosnoj situaciji i položaju Srba na KiM
PREDSTAVNICI Srpske liste sastali su se danas u sedištu stranke sa ambasadorom Francuske u Prištini Žan-Fransoa Išeom sa kojim su razgovarali o političkoj i bezbednosnoj situaciji, kao i o položaju srpskog naroda u AP Kosovo i Metohija.
U saopštenju Srpske liste navodi se da je na sastanku posebna pažnja posvećena najnovijem izveštaju Evropske komisije, čije su ocene i ukazivanje na probleme sa kojima se suočava srpski narod predstavnici Srpske liste pozdravili.
Istaknuto je očekivanje da Evropska unija i njene države članice dosledno insistiraju na poštovanju prava srpskog naroda, vladavini prava i sprovođenju svih do sada postignutih sporazuma u okviru dijaloga Beograda i Prištine.
Na sastanku su predstavnici Srpske liste izrazili zahvalnost Francuskoj na jasnom i principijelnom stavu da je neophodno formiranje Zajednice srpskih opština, kao i da se sva otvorena pitanja moraju rešavati isključivo dijalogom, a ne jednostranim potezima koji dodatno ugrožavaju položaj i prava srpskog naroda.
Tokom sastanka konstatovano je da Srpska lista, sa devet narodnih poslanika, deset gradonačelnika i više od 115 odbornika u lokalnim skupštinama, predstavlja legalnog i legitimnog političkog predstavnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, sa jasnim demokratskim mandatom i odgovornošću da zastupa i štiti njegove interese, navodi se u saopštenju.
Predstavnici Srpske liste naglasili su da su očuvanje mira, bezbednosti i opstanak srpskog naroda prioriteti njihovog političkog delovanja.
Takođe, oni su izrazili očekivanje da će Francuska, kao jedna od vodećih država Evropske unije, nastaviti da aktivno doprinosi zaštiti prava srpskog naroda i doslednom sprovođenju preuzetih obaveza.
(Tanjug)
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