KOMPANIJA Millennium Team saopštila je da je Treće osnovno javno tužilaštvo još jednom u ponedeljak bez jasnog razloga, izdalo usmeni nalog službenicima PS Novi Beograd za hapšenje trojice zakonskih zastupnika kompanije iako je, kako je navedeno, nejasno na osnovu koje zakonske odredbe i sa kojim razlozima je taj nalog donet.

Foto: Milenijum tim

Kako je saopšteno, odgovorno lice Millennium Team-a podneće nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv glavne tužiteljke Trećeg osnovnog javnog tužilaštva Ivane Stojiljković Pomoriški zbog zloupotrebe položaja službenog lica.

Iz kompanije ističu da su preduzeti svi raspoloživi zakonski koraci kako bi se omogućilo odgovornim licama kompanije da sačuvaju svoje pravo na slobodu i zaštite se od nezakonitog postupanja Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

-Insistiranje na lišenju slobode osoba koje blagovremeno odgovaraju na zahteve nadležnim organima smatramo neopravdanim i neprihvatljivim. I prvi nalog za lišenje slobode pravnih zastupnika kompanija Millennium Team i Danube Riverside, koji je Treće osnovno tužilaštvo izdalo 11.11.2026, izdat je uprkos njihovoj punoj saradnji sa nadležnim organima. Već u tom prvom slučaju, nadležno tužilaštvo prihvatilo je argumente naših odgovornih lica koji dokazuju pristrasnost glavne javne tužiteljke Trećeg OJT i usvojilo zahtev o njenom izuzeću iz postupka, navodi se u saopštenju.

Kako kažu u kompaniji, nakon već jednom dokazane pristrasnosti glavne javne tužiteljke Trećeg osnovnog javnog tužilaštva Ivane Stojiljković Pomoriški, ona pokreće novi postupak.

-Za koji je naš zakonski zastupnik u odvojenom postupku zatražio od nadležnog tužioca juče, 16.11.2026, ponovno izuzeće postupajućeg tužioca i glavnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva. Time je, u skladu sa zakonom, obustavljeno svako dalje postupanje u ovom predmetu, do konačne odluke više instance. Danas je dostavljena i dopuna tog zahteva. Dodatno, odgovorno lice Millennium Team-a podneće nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv glavne tužiteljke Trećeg osnovnog javnog tužilaštva Ivane Stojiljković Pomoriški, zbog zloupotrebe položaja službenog lica, navode iz kompanije.

U kompaniji su uvereni da njeno postupanje prema odgovornim licima Millennium Team-u nije utemeljeno u zakonu, te da predstavlja predmet ličnog obračuna sa nejasnim motivima, navedeno je u saopštenju.

Kompanija najavljuje da će biti podneta i parnična tužba radi naknade štete.

Prema navodima kompanije, Treće osnovno javno tužilaštvo, svojim postupanjem i saopštenjima, već danima vrši pritisak na druge državne organe, ugrožava građanska prava naših zakonskih zastupnika i urušava reputaciju same kompanije.

-Saopštenjima koja Treće osnovno javno tužilaštvo objavljuje čak i na državni praznik, u kasne večernje sate, vrši dodatni pritisak na Više javno tužilaštvo, nadležno da odluči o izuzeću postupajućih tužilaca u ovom slučaju. Upozoravamo da radnje koje preduzima Treće osnovno javno tužilaštvo ugrožavaju zakonom zagarantovana prava odgovornih lica Millennium Team-a, ali i poslovni ugled kompanije koja zapošljava 852 osobe, dok u celoj Millennium Team grupaciji radi oko 2.500 ljudi, navodi kompanija.

Millennium Team smatra da javnost treba da bude obaveštena da ovakvo ponašanje Ivane Stojiljković Pomoriški, koja iz njima nepoznatih motiva, zloupotrebljava ovlašćenja glavnog javnog tužioca može imati posledice na poslovanje kompanije i cele grupacije, uticati na egzistenciju naših 2.500 zaposlenih, a posledice može da oseti više od 1.000 naših partnera - dobavljača i podizvođača sa kojima sarađujemo na različitim projektima.

Kompanija poziva nadležne organe da stanu na put samovolji i zaštite njene zakonske zastupnike od nezakonitog postupanja Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Odgovorna lica Millennium Team-a ostaju na raspolaganju svim nadležnim organima, spremna na punu saradnju, piše u saopštenju.

(Tanjug)

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