U TRŽNOM centru Galerija u Beogradu, danas je došlo do incidenta na pokretnim stepenicama u kojem je povređeno desetoro dece, a iz tima Galerije su saopštili da policija trenutno sprovodi uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci ovog događaja i dodali da će kompanija nastaviti da obaveštava javnost o svim činjenicama čim one budu zvanično utvrđene.

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-Na lice mesta odmah su izašle nadležne službe. Policija trenutno sprovodi uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci ovog događaja, u čemu im je na raspolaganju tim Galerije. Zdravstveno stanje i oporavak povređenih u ovom trenutku predstavljaju naš najveći prioritet, navodi se u saopštenju TC Galerije.

Dodaju da će nastaviti da obaveštavaju javnost o svim relevantnim činjenicama čim one budu zvanično utvrđene.

U Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) primljeno je desetoro dece, uzrasta osam godina, sva deca se trenutno nalaze na dijagnostici, a troje od primljenih zahteva hirurško zbrinjavanje, saopštio je UKCS.

Kako je ranije Tanjugu rečeno u Hitnoj pomoći, nekoliko dece zadobilo je teške telesne povrede, prelome i povrede glave, dok je većina zadobila lakše telesne povrede.

Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten je o događaju u TC Galerija i izašao je na lice mesta radi uviđaja, a nakon utvrđivanja svih okolnosti oglasiće se o daljem postupanju, rečeno je Tanjugu u Tužilaštvu.

(Tanjug)

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