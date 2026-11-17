GLAVNI javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doneo je rešenje kojim je usvojen zahtev za izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu koji je 16. novembra podneo osumnjičeni S.V, kao i dopunu zahteva za izuzeće koji je 17. novembra podneo njegov branilac, a u slučaju "Milenijum tim".

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Istim rešenjem je određeno da Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu hitno nastavi postupanje u predmetu protiv S.V. i drugih lica u tom predmetu, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

U rešenju se, pored ostalog, dodaje da su navodi iz zahteva za izuzeće kojim je osporena nepristrasnost u postupanju glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osnovani i predstavljaju razlog za izuzeće.

U saopštenju je navedeno i da je zaključeno da iz načina na koji Treće OJT u Beogradu obaveštava javnost u vezi sa predmetima bespravne gradnje u saopštenju od 17. novembra proizilazi da to čini na pristrasan način.

-Upravo javno insistiranje na hapšenju i istovremeno najava krivičnog gonjenja policijskih službenika predstavlja neprimeren medijski pritisak usmeren ka ostvarivanju ličnih ciljeva glavnog javnog tužioca Trećeg OJT u Beogradu i pritisak na policijske službenike, ističu iz VJT.

Dodaju da je činjenica da je prema zakonskom zastupniku PD „Beograd na vodi“, doneto rešene o zadržavanju, nakon što je branilac osumnjičenog S.V. predočio policijskim službenicima i javnom tužicu da je podnet zahtev za izuzeće, te je zadržavanje ukinuto, a ovaj redosled događaja bitno se razlikuje od navoda u saopštenju Trećeg OJT u Beogradu kojim se stvara utisak da policijski službenici nisu postupili po nalogu javnog tužioca.

Glavni javni tužilac VJT u Beogradu je u drugom predmetu protiv istih odgovornih lica preduzeća Milenijum tim d.o.o, zbog istovrsnog krivičnog dela 12. novembra već doneo rešenje kojim je usvojio zahtev i dopunu zahteva za izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, podnete od strane istih podnosilaca - osumnjičenog S.V. i njegovog branioca.

(Tanjug)

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