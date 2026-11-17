Tri od tri! Srbija na korak od Evropskog prvenstva
Bravo devojke!
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije nastavila je pobednički niz u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, pošto je u Bratislavi savladala Slovačku sa 90:71 i zadržala maksimalan učinak posle tri odigrana kola.
Temelje novog trijumfa izabranice Miloša Pavlovića postavile su već u uvodnoj četvrtini. Odličnom igrom stekle su prednost od 14 poena (25:11), a na poluvreme su otišle sa vođstvom od 12 razlike.
Slovakinje su tokom treće deonice pokušale da se vrate u meč i prišle na osam poena zaostatka, ali je Srbija brzo ponovo uspostavila kontrolu. Razlika je ubrzo porasla na 14 poena, čime je pitanje pobednika praktično rešeno.
Maša Janković predvodila je srpski tim sa 24 poena, dva skoka i tri asistencije. Anđela Dugalić dodala je 14 poena, uz po sedam skokova i asistencija. U domaćoj selekciji najefikasnije su bile Dudašova sa 18 i Buknova sa 15 poena.
Srbija sada ima tri pobede iz isto toliko utakmica i nalazi se na korak od plasmana na kontinentalni šampionat. Holandija je druga sa učinkom 2-1, Grčka ima jednu pobedu i dva poraza, dok je Slovačka bez trijumfa.
Na Evropsko prvenstvo plasiraće se dve najbolje selekcije iz grupe.
Preporučujemo
Zvezda za nastavak dobrog niza: Crveno-beli u novembru ne gube od Radnika
17. 11. 2026. u 18:33
Crna Gora šokirala Srbiju u Pančevu: Tri gola za pola sata presudila „orlićima“
17. 11. 2026. u 18:24
Liga nacija mu došla glave: Traži se novi selektor!
17. 11. 2026. u 18:20
„Ne želim da stanem – najveći snovi tek čekaju da budu ostvareni“
17. 11. 2026. u 18:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!
Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler uputio je javno izvinjenje zbog gesta u Madridu kad je pokazao srednji prst navijačima i istakao da to ne odražava kakva je on osoba.
16. 11. 2026. u 15:44
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije
Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.
16. 11. 2026. u 21:06
Komentari (0)