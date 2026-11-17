Bravo devojke!

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije nastavila je pobednički niz u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, pošto je u Bratislavi savladala Slovačku sa 90:71 i zadržala maksimalan učinak posle tri odigrana kola.

Temelje novog trijumfa izabranice Miloša Pavlovića postavile su već u uvodnoj četvrtini. Odličnom igrom stekle su prednost od 14 poena (25:11), a na poluvreme su otišle sa vođstvom od 12 razlike.

Slovakinje su tokom treće deonice pokušale da se vrate u meč i prišle na osam poena zaostatka, ali je Srbija brzo ponovo uspostavila kontrolu. Razlika je ubrzo porasla na 14 poena, čime je pitanje pobednika praktično rešeno.

Maša Janković predvodila je srpski tim sa 24 poena, dva skoka i tri asistencije. Anđela Dugalić dodala je 14 poena, uz po sedam skokova i asistencija. U domaćoj selekciji najefikasnije su bile Dudašova sa 18 i Buknova sa 15 poena.

Srbija sada ima tri pobede iz isto toliko utakmica i nalazi se na korak od plasmana na kontinentalni šampionat. Holandija je druga sa učinkom 2-1, Grčka ima jednu pobedu i dva poraza, dok je Slovačka bez trijumfa.

Na Evropsko prvenstvo plasiraće se dve najbolje selekcije iz grupe.