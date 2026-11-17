UKRAJINCI PRESEKLI VEZU KRIMA SA OSTATKOM RUSIJE: Najjači udar na most na Kerču, šteta kastastrofalna (VIDEO)
UKRAJINSKI dronovi i rakete pogodili su Krimski most, koji povezuje Rusiju sa poluostrvom Krim, saopštio je u utorak predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski, nazvavši operaciju „bez presedana“.
Istovremeno, Rusija je objavila da su njene snage drugog uzastopnog dana oborile rekordan broj ukrajinskih dronova.
Zelenski je predstavio napad na most kao rezultat višenedeljne operacije ukrajinskih snaga, koje su, prema njegovim rečima, postepeno iscrpljivale rusku protivvazdušnu odbranu pre nego što su tokom noći izvele masovni napad raketama i bespilotnim letelicama na ovu strateški važnu metu.
On nije izneo detalje o razmerama pričinjene štete, ali je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio da su se srušili jedan luk i deo drumske konstrukcije mosta, čime je prekinuta putna veza. Železnička pruga je, prema istom izvoru, ostala prohodna, ali je jedan njen luk oštećen.
Ruski Istražni komitet, najviša institucija zadužena za krivične istrage u zemlji, potvrdio je da je most bio meta napada dronovima i da je pretrpeo oštećenja, ali nije izneo dodatne detalje, prenosi AP.
Krimski most predstavlja važnu saobraćajnu vezu za transport vojnih i civilnih zaliha iz Rusije na Krim, kao i za snabdevanje ruskih trupa na frontu.
Njegova izgradnja, koja je predstavljala jedan od najznačajnijih simbola ruskog pripajanja Krima 2014. godine, izazvala je snažno negodovanje u Ukrajini, koja taj čin smatra nezakonitom aneksijom.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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