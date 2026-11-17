UKRAJINSKI dronovi i rakete pogodili su Krimski most, koji povezuje Rusiju sa poluostrvom Krim, saopštio je u utorak predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski, nazvavši operaciju „bez presedana“.

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Istovremeno, Rusija je objavila da su njene snage drugog uzastopnog dana oborile rekordan broj ukrajinskih dronova.

The Defence Forces hit the Crimean Bridge: span down, road traffic to occupied Crimea halted During the night of 17 November, the Defence Forces of Ukraine struck the Kerch Bridge. For years, russia built the myth of a “forever russian” Crimea around this bridge, and now that very structure lies partly in the water. Powerful explosions rang out over the strait. The arch and a span of the bridge’s road section have collapsed. The roadway is out of action: no vehicle can cross it. The railway section is still standing, but now with a damaged arch. This is the result of a multi-phase joint operation by Ukrainian warriors, carried out over several weeks. The Defence Forces gradually neutralised air defence systems, electronic warfare (EW) assets and radars in order to deliver a final combined strike with Ukrainian-developed weapons. For the occupiers, this is more than a symbolic blow. The bridge was the main artery carrying fuel, ammunition, equipment and personnel to the peninsula and on into southern Ukraine. This autumn, the Chonhar and Henichesk bridges went down. Now it is the Kerch Bridge’s turn. The occupiers are left with fewer and fewer land routes to Crimea. Every hour without traffic over the bridge means russian groupings in the south receive less of what they need to keep fighting. The Defence Forces of Ukraine are exercising the right of self-defence guaranteed by Article 51 of the UN Charter. They are systematically dismantling the enemy’s military and economic potential and compelling russia to cease its armed aggression against Ukraine. The symbol of the occupation has cracked. To be continued 💥 Glory to Ukraine! 🇺🇦 — General Staff of the Armed Forces of Ukraine (@GeneralStaffUA) November 17, 2026

Zelenski je predstavio napad na most kao rezultat višenedeljne operacije ukrajinskih snaga, koje su, prema njegovim rečima, postepeno iscrpljivale rusku protivvazdušnu odbranu pre nego što su tokom noći izvele masovni napad raketama i bespilotnim letelicama na ovu strateški važnu metu.

On nije izneo detalje o razmerama pričinjene štete, ali je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio da su se srušili jedan luk i deo drumske konstrukcije mosta, čime je prekinuta putna veza. Železnička pruga je, prema istom izvoru, ostala prohodna, ali je jedan njen luk oštećen.

Ruski Istražni komitet, najviša institucija zadužena za krivične istrage u zemlji, potvrdio je da je most bio meta napada dronovima i da je pretrpeo oštećenja, ali nije izneo dodatne detalje, prenosi AP.

Krimski most predstavlja važnu saobraćajnu vezu za transport vojnih i civilnih zaliha iz Rusije na Krim, kao i za snabdevanje ruskih trupa na frontu.

Njegova izgradnja, koja je predstavljala jedan od najznačajnijih simbola ruskog pripajanja Krima 2014. godine, izazvala je snažno negodovanje u Ukrajini, koja taj čin smatra nezakonitom aneksijom.

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