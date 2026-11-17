SASLUŠANI PATRIK DRID I NEBOJŠA MAKSIMOVIĆ: Tužilaštvo traži pritvor
DEKAN Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid i bivši dekan tog fakulteta Nebojša Maksimović saslušani su zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, saopštilo je danas Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.
"U toku do sada preduzetih radnji i mera, osumnjičeni su lišeni slobode, te im je određeno zadržavanje do 48 časova. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, donelo je Naredbu o sprovođenju istrage u okviru koje je saslušalo osumnjičene P.D. i N.M. na okolnost izvršenja krivičnog dela. Nakon njihovog saslušanja, tužilaštvo je Višem sudu u Novom Sadu predložilo određivanje pritvora osumnjičenima P.D. i N.M. zbog opasnosti da će ometati postupak uticanjem na svedoke i zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo", navodi se u saopštenju.
Kako se navodi, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu će sprovesti postupak u skladu sa zakonom, a u okviru kojeg će prikupiti sve dokaze i preduzeti sve potrebne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.
Na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Novom Sadu, Drid i Maksimović su u ponedeljak lišeni slobode.
VJT u Novom Sadu saopštilo je tada da su oni lišeni slobode zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359. Krivičnog zakonika.
U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su P.D, kao sadašnji, a N.M, kao bivši dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, iskoristili svoja službena ovlašćenja i nevršenjem svoje službene dužnosti pribavili Fakultetu protivpravnu imovinsku korist od 19.522.500,00 dinara i time pričinili štetu budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.
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