Pravda je zadovoljena: Nemanja Majdov osvojio svetsku bronzu!
VELIKE i istorijske vesti stigle su ovog utorka u Džudo savez Srbije. Najtrofejnijem srpskom džudisti Nemanji Majdovu zvanično je dodeljena bronzana medalja sa Svetskog seniorskog prvenstva u Bakuu, održanog u oktobru ove godine.
Odluku o ispravljanju sudijske nepravde doneo je Izvršni odbor Svetske džudo federacije (IJF), nakon što je Nemanja Majdov lično uputio zahtev predsedniku federacije Marijusu Vizeru i sudijskoj komisiji da se ponovo pregleda snimak njegove borbe za treće mesto.
Posle detaljne analize supervizora utvrđeno je da je Nemanja Majdov oštećen i da je bacanje trebalo biti bodovano.
Da podsetimo, u meču za bronzano odličje u kategoriji do 90 kilograma, Majdov je odmerio snage sa domaćim takmičarom Muradom Fatijevim. Iako je srpski as izveo čisto bacanje koje je trebalo da mu donese pobedu, sudije u finalnom bloku to nisu bodovale, pa je meč u produžetku pripao azerbejdžanskom borcu. Nakon detaljne analize supervizora, utvrđeno je da je Majdov oštećen i pobeda je zvanično pripisana njemu.
Nemanja Majdov se oglasio povodom odluke IO Svetske džudo federacije ne krijući ponos i zahvalnost.
- Slava Bogu. Hvala IJF-u, predsedniku gospodinu Vizeru i komisiji supervizora što su razmotrili moj slučaj i zahtev. Pokazali ste zašto u džudou vladaju poštovanje, čast i fer-plej. Greška je ispravljena u najbržem mogućem periodu i time je pokazano zašto je džudo na ovako velikom nivou u svetu i zašto je tu gde jeste. Želeo bih da se zahvalim svim džudo šampionima što su mi slali poruke podrške i koje sam takođe pitao za njihovo mišljenje vezano za rezultat meča. Hvala svim ljudima, našim, što su me podržali, komentarisali i hvala vam puno za sve. Svi mi grešimo, to je normalno i ljudski, ali ispraviti grešku mogu samo veliki ljudi i pravi lideri - rekao je Nemanja Majdov.
Ovim priznanjem Nemanja Majdov je ispisao nove stranice istorije svetskog džudoa. Ovo je njegova ukupno četvrta medalja sa šampionata sveta u kategoriji do 90 kilograma – uz zlato iz Budimpešte (2017), bronzu iz Tokija (2019) i srebro iz Abu Dabija (2024) – čime se učvrstio na drugom mestu večne liste najuspešnijih boraca svih vremena u ovoj težinskoj kategoriji. Takođe, ovo je prva sezona u njegovoj bogatoj karijeri u kojoj je uspeo da objedini evropsko i svetsko odličje u istoj kalendarskoj godini.
Još jedna svetska medalja tako zasluženo stiže u Srbiju i Republiku Srpsku, kao kruna vrhunske forme i dugogodišnjeg predanog rada Nemanje i njegovog oca i trenera Ljubiše Majdova.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
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