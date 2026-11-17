PREDLOŽEN PRITVOR ZA DEKANA DIF-A Novosadsko Tužilaštvo: Doneta naredba o sprovođenju istrage protiv Patrika Drida
VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, donelo je naredbu o sprovođenju istrage u okviru koje je saslušalo osumnjičene P.D. i N.M.
Nakon njihovog saslušanja, tužilaštvo je Višem sudu u Novom Sadu predložilo određivanje pritvora osumnjičenima P.D. i N.M. zbog opasnosti da će ometati postupak uticanjem na svedoke i zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost o daljem toku postupka protiv osumnjičenih P.D. i N.M. zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. Krivičnog zakonika.
U toku do sada preduzetih radnji i mera, osumnjičeni su lišeni slobode, te im je određeno zadržavanje do 48 časova. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, donelo je Naredbu o sprovođenju istrage u okviru koje je saslušalo osumnjičene P.D. i N.M. na okolnost izvršenja krivičnog dela.
- Nakon njihovog saslušanja, tužilaštvo je Višem sudu u Novom Sadu predložilo određivanje pritvora osumnjičenima P.D. i N.M. zbog opasnosti da će ometati postupak uticanjem na svedoke i zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo - navodi se u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva.
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