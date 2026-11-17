NARODNI poslanik liste "Ujedinjena Srbija" Milenko Jovanov govorio je o Hiršovom indeksu na kom Stojan Radenović ima 64 naulna rada, a Aleksandar Čupić 4.

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

- Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, poslanička grupa Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje će podržati izbor gospodina Stojana Radenovića za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Ja ću reći šta su razlozi za ovu našu odluku, bez previše vraćanja na stvari koje su već rečene. Prvo, želeo bih da kažem da je ovo prvi put da se mnoge stvari dešavaju kada je ova Narodna skupština u pitanju. Ovo je prvi put da je neko organizovao linč rulju i toplog zeca za poslanike opozicije. Da bude potpuno jasno: mi smo više puta, i od predstavnika u parlamentu studentske liste, dobijali informaciju da se oni obraćaju putem zvaničnih kanala na društvenim mrežama. Na zvaničnom kanalu na društvenim mrežama juče je upućen poziv da se svi okupe, da se njihove pristalice okupe preko puta u parku, i da isprate poslanike kako su rekli na ovu sednicu. Prema tome, jasno je ko je organizovao skup, i jasno je ko je odgovoran za linč koji su danas prolazili poslanici koji su dolazili na sednicu. Koji su dolazili na svoje radno mesto, koji su dolazili tamo gde ih je narod izabrao svojim glasovima. Oni su to organizovali, i kao što vidite, ni "izvini" nisu u stanju da kažu za ono što su sami proizveli danas ispred ove zgrade. Ovo je prvi put da imamo konstitutivnu sednicu na kojoj je potpuno isključena opozicija od pripreme sednice. U potpunosti. Oni još ne znaju, ili već znaju, ili znaju a neće da kažu, kao da je nas pa briga. Da li će ili neće da dopuste opoziciji da radi ono što je radila u svim sazivima do sada? U prošlom sazivu opozicija nije želela. Pošto vidim da njihovi korifeji idu po društvenim mrežama i tamo prepričavaju izmišljotine, a njihovi botovi po društvenim mrežama, režimski botovi po društvenim mrežama, pišu: "Ne dajte im", nisu ni oni nikome dali. U prošlom sazivu je bio jedan opozicioni potpredsednik Skupštine zato što drugi nisu hteli da prihvate. Ali ni ta mesta nije preuzela najveća poslanička grupa, nego su ta mesta preuzele manje poslaničke grupe koje su želele da učestvuju u rukovođenju parlamentom. U prethodnom sazivu, imenom i prezimenom, potpredsednici Skupštine u ime opozicije bili su: Borko Stefanović, Zoran Lutovac, Vojislav Mihajlović nakon smrti generala Delića. Tako je izgledala ta strašna diktatura Aleksandra Vučića. Pet odbora su vodili, između ostalih, isti taj Borko Stefanović za spoljne poslove, Miloš Jovanović za odbranu, Aleksandar Jovanović Ćuta za ekologiju. I još dva odbora su vodili, zaboravio sam ko ih je vodio. Tako je izgledala ta strašna diktatura u ovoj skupštini. E, a sad, pošto je sloboda, sada će, kako su nam rekli, oni da biraju ko može, a ko ne može da vodi odbor. Jer oni će da procene ko je dovoljno i adekvatno obrazovan da može da bude na čelu odbora. I time da suspenduju i Ustav, i Zakon o Narodnoj skupštini, i ovaj poslovnik. Jer poslanik je poslanik. I na vreme želim da upozorim da tu razlike u bilo kom smislu niti ima, niti može da bude. I Ustav i Zakon i poslovnik poznaju narodnog poslanika bez obzira na obrazovanje, bez obzira na pol, bez obzira na veru, bez obzira na bilo kakvo drugo svojstvo. Oni uvode dodatnu kvalifikaciju. Gde će to da se završi, to niko od nas u ovom trenutku ne može da zna. Jer sutra može da kaže, po istom principu, bilo ko od njih nemaš pravo da predlažeš zakon, iako ti Ustav to pravo daje, zato što ti nisi kvalifikovan za tu oblast. I onda, kada pitamo: "A ko će da odlučuje o kvalifikacijama? ", pa kaže: "Sam odbor, tamo gde mi imamo većinu. " I ja odmah želim da pošaljem jasnu poruku: nama kadrovska rešenja nametati nećete, niti ćete odlučivati u naše ime. I to zaboravite. Uzmite slobodno sve, predstavite se na kraju krajeva onakvim kakvi jeste. Da nemamo tu oblandu koja je očigledno čist višak. Ovo je prvi put da imamo listu koja se nalazi u parlamentu, za koju je jedan od vrlo bitnih ljudi strane obaveštajne službe susedne zemlje, Hrvatske, govorio da je učestvovao u njihovoj kampanji, da je određivao ko će, a ko neće, biti na njihovoj listi. Nikada se to u istoriji ove zemlje nije desilo. Ovo je prvi put da imamo priznanje čoveka koji je bio u vrlo visokim strukturama hrvatskog obaveštajnog aparata, da je učestvovao u određivanju o tome, odnosno upravljanjem akcija takozvane Studentske liste, i naveo studente, kako on kaže, da sa liste skinu Mila Lompara. Ovo je prvi put da nakon konsultacija, i tu sada dolazimo i do vašeg kandidata za koga nećemo glasati, i zašto nećemo glasati, i zašto ste obmanuli ljude kada ste govorili, kada ste čitali ovo što ste pripremili, ako ste sami pripremili. Prvi put da neko nije u stanju, iz straha, ili discipline, ili trećeg razloga, da da izjavu o onome što je običaj u Skupštini. Ana Brnabić i ja smo se obratile medijima i rekli kako mi vidimo ono što se dešavalo u sali 1, petka 13. ove godine, i ovog meseca. Upravo onaj za koga nam kažu, da citiram, "nema partijske stege" i "ima integritet" je rekao: "Mi ne možemo da dajemo izjave, biće objavljeno na zvaničnim kanalima i društvenim mrežama. " Hoćete tako i Skupštinu da vodite? Hoćete tako da komunicirate i sa onim ko u Skupštinu dođe, od predstavnika stranaca ili ne znam ni ja koga? Ne znam šta da vam kažem, videćete na zvaničnim kanalima Studentske liste. I onda kaže da mi ovde imamo nekakve partijske stege, a oni su slobodni. Slobodni da ne smeju da zucnu. Ako im to plenum ili ko već nije dozvolio. Jadna je ta vaša sloboda. Ono što nam niste rekli o vašem kandidatu, a svašta ste pričali, jeste da je član upravnog odbora Fondacije za unapređenje demokratije Ljuba Davidović, koju je osnovala Demokratska stranka, i evo ga ovde, opet na društvenim mrežama, sa sve kolegama iz upravnog odbora, gde se Demokratska stranka pohvalila time ko joj je u upravnom odboru. I to je ono što je sakriveno, a ja vas pitam zašto ste to sakrili. Ono što je važno da se kaže za Fondaciju Ljuba Davidović, a vi to možete da znate ili da ne znate, to je fondacija preko koje se, po svedočenju samih pripadnika te stranke koja više ne postoji, finansira ta stranka zato što su joj računi u blokadi ili bili u blokadi, ili kako je to išlo. E, tako vam je to. A on je u toj fondaciji, u upravnom odboru, te prevare. Ja nisam čuo nikakvu pohvalu na račun vašeg kandidata evo do danas, a već danima pričate o tome da će biti kandidat. Jedino što se čulo ovih dana jeste da nosi bradu. Pa sad đavo nosi Pradu, Čupić nosi bradu, i to je jedina preporuka. A danas vidimo da ponovo nema preporuka za mesto predsednika Skupštine. Da možda, kao što je Aleksandar Vučić i rekao, ima preporuka za direktora pošte ili nešto slično. I sada dolazim na onaj teren koji ste sami tražili i koji ste sami uspostavili kao princip, a to je: da vidimo ko je koliki stručnjak. Hajde da vidimo ko je koliki stručnjak. Postoji nešto što se zove, poštovani građani, takozvani Hiršov indeks. Po tom indeksu, koji govori o tome koliko je naučnih radova citirano i tako dalje, Stojan Radenović ima 64 naučna rada koja su citirana najmanje 64 puta, i zato mu je taj indeks 64, H indeks, kako se već zove. A vaš kandidat? U pedesetim godinama života ima četiri. To je nekih šesnaest puta manje. I to je, kako kažu oni koji se bolje od mene u to razumeju, vrlo slabo za nekogako se bavi ovom oblašću, jer bi ozbiljan profesor u tim godinama, kažu, trebalo da ima indeks bar 15 ili 25, budući da se bavi tom oblašću poštanskog saobraćaja. A sa druge strane, ta oblast matematike kojom se bavi Stojan Radenović je izuzetno malo citirana i nisko citirana, pa je tako taj broj od 64izvanredan i inače, a posebnou kontekstu vašeg kandidata. I evo sada prilike da vi nama pokažete na delu kako se vi držite sopstvenog načela. I kako je vama i koliko je vama stalo uopšte do toga da je ta stručnost nešto što je važno i do čega vi držite. Izvolite sada, H indeks, nit ga je pisao predsednik Vučić, nisam ga pisao ja, niti bilo ko od nas ovde, jedan četiri, drugi šezdeset četiri, izvolite. Ratibor Trivunac. Je nedavno u novim medijima govorio, pre svega ovim vašim režimskim. Da su plenumi ti... Koji će da odlu-određuju šta ćete vi ovde da radite i kako ćete da se ponašate. A budete li se usudili? Da to ne poslušate, imaćete blokade fakulteta koje nećete moći politički da preživite i moraćete da daju, da date ostavke. Družni ste da odgovorite građanima Srbije ko vodi ovu zemlju. Jer to, po njegovim rečima, niste vi. Nego plenumi za koje ne znamo ni ko u njima sedi. A da li vam je dostavili, proverili da li su kvalifikovani da se sede tamo? Ne biste vi bili toliki licemeri. Da je to zaista tako? Potvrdio je upravo njihov kandidat za predsednika, kao što sam rekao, time što nije smeo da zucne režimskim medijima kada su ga zaustavili u holu nešto da kaže. Dužni ste da kažete građanima Srbije šta ste obećali? Strancima. Fom Bekerat je nakon izbora rekao da očekuje da ispunite obećanja. Šta ste obećali u ime Srbije? Dužni ste to da saopštite. Šta ste obećali Fom Bekeratu? O kakvim obećanjima on govori? I najzad. Vi ste ovim izborom danas... I kada je u pitanju gospodin Čupić i posebno kada je u pitanju gospodin Bakić, pokazali kako vi vidite Narodnu skupštinu u narednom periodu - rekao je Jovanov.