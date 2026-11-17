Liga nacija mu došla glave: Traži se novi selektor!
Kap prelila čašu posle očajnih rezultata.
Fudbalski savez Kazahstana nije produžio saradnju sa holandskim stručnjakom Džonom Van't Šipom, posle katastrofalnog učinka u Ligi nacija.
Razlaz sa Holanđanim potvrdio je u utorak generalni sekretera FSK, Skot Man. Prema njegovim rečima, obe strane su se sporazumele da se trenutni ugovor ne produži.
Van't Šip je preuzeo reprezentaciju pre samo tri meseca, u avgustu.
- Ugovor ističe krajem ove nedelje. Ni mi ni on nemamo nameru da produžimo sporazum. Tražićemo novog dugoročnog selektora, nekoga ko može da predvodi tim na Evropskom prvenstvu - rekao je Skot Man.
Podsetimo, reprezentacija Kazahstana je ispala iz C divizije Lige nacija, pošto je zauzeola poslednju poziciju u konkurenciji Farskih Ostrva (završila kao drugoplasirana), treće Moldaviju i pobednika grupe Slovačke.
Kazahstanci su bez pobede završili takmičenje, sa tri remija i skorom 0-3-3.
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