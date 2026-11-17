Kap prelila čašu posle očajnih rezultata.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Fudbalski savez Kazahstana nije produžio saradnju sa holandskim stručnjakom Džonom Van't Šipom, posle katastrofalnog učinka u Ligi nacija.

Razlaz sa Holanđanim potvrdio je u utorak generalni sekretera FSK, Skot Man. Prema njegovim rečima, obe strane su se sporazumele da se trenutni ugovor ne produži.

Van't Šip je preuzeo reprezentaciju pre samo tri meseca, u avgustu.

🚨RESMI: CABUT SETELAH TIGA BULAN MENJABAT! 🇰🇿😂 Masa jabatan John van ‘t Schip sebagai pelatih kepala Timnas Kazakhstan resmi berakhir hanya setelah tiga bulan menjabat, dan kontraknya dipastikan tidak akan diperpanjang oleh federasi.👋🏻🙏🏻 Di bawah kepemimpinannya dalam 6 pertandingan UEFA Nations League, Kazakhstan gagal meraih kemenangan (3 seri, 3 kalah) hingga berujung pada degradasi ke League D. ❌🤯 Federasi sepak bola Kazakhstan kini langsung mengalihkan fokus untuk mencari pelatih kepala jangka panjang yang ditargetkan mampu membawa tim lolos ke ajang Euro 2028. 😅🙆🏻‍♂️ — Perspective Football Indonesia (@Persfootball) November 17, 2026

- Ugovor ističe krajem ove nedelje. Ni mi ni on nemamo nameru da produžimo sporazum. Tražićemo novog dugoročnog selektora, nekoga ko može da predvodi tim na Evropskom prvenstvu - rekao je Skot Man.

Podsetimo, reprezentacija Kazahstana je ispala iz C divizije Lige nacija, pošto je zauzeola poslednju poziciju u konkurenciji Farskih Ostrva (završila kao drugoplasirana), treće Moldaviju i pobednika grupe Slovačke.

Kazahstanci su bez pobede završili takmičenje, sa tri remija i skorom 0-3-3.

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