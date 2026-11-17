POTERNICA ZA MILANOM RADOIČIĆEM: Nije se javio u policijsku stanicu, sudija mu odredio i pritvor
ZA Milanom Radoičićem, bivšim potpredsednikom Srpske liste na Kosovu i Metohiji raspisaće se poternica, a određen mu je i pritvor.
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je danas rešenje kojim je okrivljenom Radoičiću ukinuo meru zabrane napuštanja boravišta, koja mu je bila određenu 3. oktobra 2023. godine i kojom mu je zabranjeno da bez odobrenja suda napusti teritoriju Srbije i odlazi na teritoriju Kosova i Metohije.
On je od tada imao i obavezu da se svakog 1. i 15. u mesecu javlja u policijsku stanicu Savski venac. Tada mu je privremeno oduzet i pasoš. Zbog toga što se verovatno pre dva dana 15. novembra nije javio u policijsku stanicu, sudija je Radoičiću danas odredio pritvor, koji od trenutka eventualnog hapšenja može trajati najduže 30 dana. Za Radoičića je naloženo i raspisivanje poternice koju će raspisati Policijska uprava za Grad Beograd - Uprava kriminlaističke policije - Odeljenje za potrage.
Milan Radoičić je na ove mere bio stavljen zbog događaja u Banjskoj na KiM u septembru 2023. godine, kada su ubijena trojica lokalnih Srbi i jedan pripadnik takozvane kosovske policije.
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