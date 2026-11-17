PRVI OSNOVI SUD U BEOGRADU: Određen pritvor osumnjičenom za napad na novinara N1
PRVI osnovni sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor Ž. J. (64), osumnjičenom za napad na novinara N1 M. S. 2. oktobra na Trgu Nikole Pašića.
Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, saopšteno je iz tog suda.
Prethodno je osumnjičeni na saslušanju izneo odbranu.
On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.
(Tanjug)
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