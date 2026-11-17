PRVI osnovni sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor Ž. J. (64), osumnjičenom za napad na novinara N1 M. S. 2. oktobra na Trgu Nikole Pašića.

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Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, saopšteno je iz tog suda.

Prethodno je osumnjičeni na saslušanju izneo odbranu.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

(Tanjug)

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