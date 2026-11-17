TRI VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otrkila i sankcionisala 330 prekršaja
NA području Južnobačkog okruga, u ponedeljak, 16. novembram dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 16. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 330 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 12 vozača i tri vozila, a zadržana su tri vozača, zbog vožnje pod dejstvom alkohola.
Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
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