NA području Južnobačkog okruga, u ponedeljak, 16. novembram dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo lake povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Policijska uprava u Novom Sadu je, 16. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 330 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 12 vozača i tri vozila, a zadržana su tri vozača, zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.