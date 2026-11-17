SPECIJALNI sud za zločine OVK u Hagu osudio je Hašima Tačija na 17 meseci zatvora, dok su Baškim Smakaj i Fadilj Fazliju dobili po godinu dana zatvora. Hajredin Kuči osuđen je na uslovnu kaznu od mesec dana sa rokom provere od godinu dana, dok je Isni Kiljaj oslobođen zbog nedostatka dokaza.

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Ova četvorica kosovskih Albanaca proglašena su krivim za ometanje službenog lica, povredu krivičnog postupka i nepoštovanje suda. Delo je povezano sa glavnim procesom za ratne zločine, u kojem je Tači prethodno osuđen na 25 godina zatvora, a njegovi saradnici na 13, 18 i 25 godina.

Sudsko veće je prihvatilo tvrdnje tužilaštva da se proces za ratne zločine vodio u uslovima stalnog pritiska, zbog čega su pojedini svedoci menjali svoje iskaze.

Prema navodima iz presude, Tači je tokom pritvorskih poseta u julu, septembru i oktobru posetiocima odavao detalje sa suđenja i identitet svedoka. Uz to im je davao precizna uputstva koja je trebalo preneti svedocima o tome šta da govore pred sudom, pri čemu je za najmanje jednog od njih sam naveo da je ključan za glavni postupak.

Do ovakve odluke sud je došao na osnovu tajnih audio-snimaka iz pritvora, podataka sa pritvorskog štampača na kojem su štampani poverljivi papiri, kao i dokumentacije zaplenjene tokom pretresa na Kosovu.

Presuda je prvostepena i na nju je dozvoljena žalba. Tači će ovu kaznu izdržavati tek nakon okončanja glavnog postupka za ratne zločine, ukoliko ta presuda postane pravosnažna. S druge strane, Smakaj i Fazliju su već na slobodi, pošto su u pritvoru proveli više od 12 meseci na koliko su osuđeni.

(Tanjug)

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