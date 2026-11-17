HAOS U BLOKU 64: Autom uleteo u suprotan smer, pa redom izlupao parkirana vozila (VIDEO)
U NOVOBEOGRADSKOM Bloku 64 došlo je do saobraćajne nezgode kada je jedan automobil, krećući se u suprotnom smeru, udario u više parkiranih vozila pored kolovoza.
Prema prvim informacijama, vozač je iz za sada neutvrđenih razloga vozio suprotnim smerom, izgubio kontrolu i izazvao lančani sudar.
Na fotografijama i snimcima sa lica mesta vide se najmanje tri oštećena vozila koja su ostala poprečena nasred kolovoza, dok su delovi automobila rasuti po putu.
Za sada nije poznato da li u ovom udesu ima povređenih osoba, niti kakvo je zdravstveno stanje učesnika.
(Blic)
BONUS VIDEO: Vozio auto-putem 246 kilometara na sat
Preporučujemo
ŽENA UŠLA U SUPROTAN SMER NA AUTO-PUTU: Dvoje mrtvih, deca kritično - sudar pri velikoj brzini kod Frankfurta
19. 07. 2026. u 22:37 >> 22:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)