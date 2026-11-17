U NOVOBEOGRADSKOM Bloku 64 došlo je do saobraćajne nezgode kada je jedan automobil, krećući se u suprotnom smeru, udario u više parkiranih vozila pored kolovoza.

Foto: Printskrin Instagram/nbgd.vesti

Prema prvim informacijama, vozač je iz za sada neutvrđenih razloga vozio suprotnim smerom, izgubio kontrolu i izazvao lančani sudar.

Na fotografijama i snimcima sa lica mesta vide se najmanje tri oštećena vozila koja su ostala poprečena nasred kolovoza, dok su delovi automobila rasuti po putu.

Za sada nije poznato da li u ovom udesu ima povređenih osoba, niti kakvo je zdravstveno stanje učesnika.

(Blic)

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