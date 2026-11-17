AVION Vojske Srbije srušio se kod Stare Pazove, a pojavile su se prve fotografije.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vojni avion srušio se između Nove i Stare Pazove, a pao je u njivu.

Na Instagram stranici 192 pojavile su se prve fotografije na kojima se vidi da je olupina aviona u plamenu.

Pomenuta stranica objavila je da se strahuje da ima stradalih, a na fotografijama se vidi i da se na licu mesta nalazi vozilo Hitne pomoći, kao i veliki broj pripadnika policije.

Foto: Printskrin

Prema nezvaničnih saznanjima, radi se o avionu Mig 29 Vojske Srbije, a za sada nema zvaničnih informacija iz Ministarstva odbrane.

(Informer)

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