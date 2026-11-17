TRAGEDIJA KOD STARE PAZOVE: Srušio se Mig-29 Vojske Srbije, prema nezvaničnim informacijama pilot poginuo
AVION Vojske Srbije srušio se na njivu između Nove i Stare Pazove, usled čega je poginuo pilot koji je upravljao avionom, saznaje nezvanično Blic.
Reč je o avionu "Mig-29", koji je pripadao 204. vazduhoplovnoj brigadi stacioniranoj na aerodromu u Batajnici.
Na mestu nesreće nalaze se pripadnici Vojske Srbije, policije i Vojne policije, kao i vatrogasci i ekipe Hitne pomoći.
Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku pada aviona.
Ministarstvo odbrane se još nije oglasilo povodom nesreće.
(Blic)
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