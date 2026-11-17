AVION Vojske Srbije srušio se na njivu između Nove i Stare Pazove, usled čega je poginuo pilot koji je upravljao avionom, saznaje nezvanično Blic.

Foto: Printksrin Blic TV

Reč je o avionu "Mig-29", koji je pripadao 204. vazduhoplovnoj brigadi stacioniranoj na aerodromu u Batajnici.

Na mestu nesreće nalaze se pripadnici Vojske Srbije, policije i Vojne policije, kao i vatrogasci i ekipe Hitne pomoći.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku pada aviona.

Ministarstvo odbrane se još nije oglasilo povodom nesreće.

(Blic)