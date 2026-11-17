CINE GRAND NASTAVLJA REGIONALNO ŠIRENJE: Novi bioskop otvoren u Brčko City Parku
KOMPANIJA Cine Grand MCF nastavlja širenje svoje bioskopske mreže i jačanje prisustva na tržištima regiona.
Nakon bioskopa u Beogradu, Nišu, Čačku, Šapcu i Tivtu, novi multipleks otvoren je u okviru ritejl parka Brčko City Park, čime je Cine Grand dodatno proširio svoju mrežu i ponudu savremenih bioskopskih sadržaja.
Svečano otvaranje obeleženo je premijerom filma „Ebenezer – Božićna priča“, a publici su na raspolaganju tri savremeno opremljene bioskopske sale sa ukupno 333 sedišta, od kojih trećinu čine luksuzna premium sedišta.
Novi multipleks donosi spoj savremene projekcione i audio-vizuelne tehnologije, pažljivo osmišljenog enterijera i visokog nivoa komfora. Posebno se izdvaja Cine Grand Experience, sala sa najvećim platnom u bioskopu, posebnim ozvučenjem i luksuznim kraljevskim ležajevima, namenjena publici koja želi dodatni nivo filmskog doživljaja.
Ponuda Cine Granda prevazilazi klasično bioskopsko iskustvo. U okviru novog prostora posetiocima su dostupni i dodatni sadržaji za različite generacije: Cine Grand Playground, igraonica namenjena najmlađima, Cine Grand Play, zona arkadnih igara, kao i organizacija dečijih rođendana uz kombinaciju igre, druženja i filmskih projekcija. Deo ponude čini i Film klub, program lojalnosti koji članovima omogućava različite pogodnosti, popuste i posebne ponude.
Otvaranje u Brčkom predstavlja još jedan korak u strategiji regionalnog razvoja kompanije Cine Grand MCF, koja nastavlja da širi svoju mrežu i razvija prepoznatljiv bioskopski brend na tržištima regiona. Kroz ulaganje u savremenu tehnologiju, kvalitet filmskog programa i dodatne sadržaje za sve generacije, kompanija nastavlja da unapređuje bioskopsko iskustvo i približava ga publici u novim sredinama.
Cine Grand MCF osnovan je 2016. godine i deo je MCF Grupe, koja više od dve decenije posluje na tržištu i razvija sadržaje za ljubitelje sedme umetnosti.
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