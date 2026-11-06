TELO JAKOVA NA TRIGLAVU UOČILI IZ HELIKOPTERA: Otkriveni detalji potrage za mladićem iz Preljine

NESTALI Jakov Vučetić (19) iz Preljine, koji je juče nađen bez znakova života na Triglavu, je pronađen pretragom terena iz helikoptera.

FOTO: Privatna arhiva

Kako navode iz Gorske službe spasavanja iz Slovenije, njihovi spasioci su juče oko 14 sati pretraživali Triglav i pešice, i iz helikoptera, a telo nesrećnog mladića uočili su članovi tima koji su bili u helikopteru.

- Juče se na terenu odvijala potraga velikih razmera. Na terenu su se nalazili spasioci koji su se kretali pešice po planini, koji su bili u helikopteru i oni koji su planili snimali dronom. Tačno mesto na kojem se stradali mladić nalazio uočeno je iz helikoptera. Vreme je juče bilo oblačno do određene visine, a u višim delovima planine bilo je vedro. Teren je bio veoma zahtevan i teško pristupačan. Telo mladića prevezeno je helikopterom u Trento - kaže Gabrijela Štricelj, portparol Gorske službe spasavanja.

Kako se nezvanično saznaje, do Jakovljevog tela spustio se član helikopterske posade, a ono je nađeno kod staze Plemenice, koja vodi do vrha Triglava.

Mladićevo telo je u Trentu preuzela pogrebna služba, nakon čega je prevezen u Institut za sudsku medicinu u Ljubljani na obdukciju, nakon koje će se znati tačan uzrok smrti.

O ovom tragičnom slučaju obavešteni su i istražni sudija i tužilac iz Ljubljane.

Foto "Instagram"

Podsetimo, za nestalim mladićem tragalo se pet dana. On se u nedelju oko 18 sati javio porodici i rekao da je zarobljen u snežnoj oluji na Triglavu, nakon čega se javio i slovenačkoj Gorskoj službi spasavanja, kojima je poslao svoje koordinate, ali su oni na tom mestu u ponedeljak pronašli samo njegov ranac i planinarsku opremu.

Jakovljev otac je tokom petodnevne potrage bio u Sloveniji sa spasiocima i iščekivao srećan kraj, ali danas je potvrdio tužne vesti i naveo da je Jakov verovatno proklizao i na taj način poginuo.

- Kada je on u subotu krenuo, bilo je lepo i sunčano vreme, oko 10 stepeni, ali je tokom noći na planini počeo da pada sneg. Duvali su jaki vetrovi, više od 100 kilometara na sat, i on je na nekom mestu zbog smanjene vidljivosti proklizao - ispričao je otac, dodajući da se veruje da je momak već tada nastradao.

U sredu i utorak spasiocima su vremenski uslovi za pretragu bili veoma otežani i zbog velike magle i padavina nije bilo uslova za poletanje helikoptera, pa je on uspeo da poleti tek juče kada se razvedrilo, što je i rezultiralo tragičnim krajem potrage.

(Kurir)