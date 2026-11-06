"NAŠLI SMO GA NA NJEGOV IMENDAN..." Potresne reči oca mladog Jakova koji je stradao na Triglavu, prijatelji nemi od bola

OTAC Jakova Vučetića (19) iz Preljine, koji je juče pronađen mrtav na Triglavu, oglasio se danas za medije nakon najtužnije vesti koja je zadesila njegovu porodicu.

Foto "Instagram"

Nesrećni tinejdžer je, kako saznajemo, pronađen juče oko 14 sati, nakon pet dana potrage, a njegov otac, sveštenik Nikola Vučetić, kaže da se veruje da je mladić na nekom mestu proklizao, zbog lošeg vremena, i da je to bilo kobno po njega.

- Nažalost, zna se kako je preminuo. Namamilo ga je lepo vreme na izlet. On je u noći između subote na nedelju prenoćio u nekoj kućici na 1.500 mnv, a na 1.700 m su našli ljusku jajeta koje je on pio da bi dobio energiju. Čuli smo se u nedelju oko 18 časova kada nam je rekao da mu je baterija na četiri posto. Gorskoj službi je poslao koordinate i rekao im šta sve od zimske opreme ima kod sebe. On je donekle bio spreman za taj put osim obuće koja nije bila adekvatna. Kada je on u subotu krenuom bilo je lepo i sunčano vreme, oko 10 stepeni, ali je tokom noći na planini počeo da pada sneg. Duvali su jaki vetrovi, više od 100 kilometara na sat i on je negde zbog smanjene vidljivosti proklizao - priča otac za Kurir, dodajući da se veruje da je momak već tada nastradao.

On kaže da je čuo kako se cela Srbija molila da se njegov sin vrati kući živ i zdrav.

- I mi smo se ovde u Sloveniji molili, kao i ljudi na svim stranama. Molila se cela Srbija, mnogi nama znani i neznani... i svima do neba zahvaljujemo na onome što su učinili u želji da se on spase, naročito što je to bio dan Svetog Jakova, kada on slavi svoj imendan. Mi smo molili da se on spase na jedan način, Gospod ga je spasio na drugi način. Mi sa tim moramo da se pomirimo i, koliko god da je teško, moramo naći snage da se izborimo sa ovim bolom koji nas je našao - izjavio je za Kurir otac stradalog mladića Nikola Vučetić.

Otac kaže da će obdukcija njegovog sina biti obavljena u Ljubljani i da će nakon toga znati kada se vraća u Srbiju.

- Mi smo još uvek u Ljubljani. Očekujemo da danas iz Trenta njegovo telo bude dopremljeno do Kliničkog centra, do Odeljenja za sudsku medicinu, gde će biti obavljena obdukcija. Nakon toga, kada sve to budemo završili, nadamo se da bi sutra mogli da krenemo put Srbije, ali to ne mogu reći sa sigurnošću - priča otac Nikola.

Tokom svih dana potrage Gorske službe spasavanja iz Slovenije, oni, koji su Jakova poznavali, uzdali su se u njegovu spretnost, snagu i mladost i da će živ izaći iz nevolje u koju je zapao, ali se akcija spasavanja, nažalost, završila tragično jer su teški vremenski uslovi sprečili mladića da se bezbedno spusti sa planine.

Otac Nikola Vučetić zahvalio se svima koji su se molili i koji su brinuli za Jakova.

- Hvala svima koji su u ovom trenutku našli snage da izraze saučešće, a najviše hvala bratstvu Hrama Svetog Kirila i Metodija koji su ovde u Ljubljani sve vreme sa nama i čiji smo gosti čekajući da preuzmemo telo našeg sina - izgovorio je kroz suze ožalošćeni otac.

Članovi Kajak kluba Čačak oprostili su se od tragično nastradalog mladića

Na društvenim mrežama objavljena je njegova fotografija uz emotivnu poruku koja svedoči o tome koliko je značio svojim prijateljima i članovima kluba.

– Kad god budemo veslali, pecali, kampovali, trenirali… zauvek ćeš biti u našim srcima, kao najveća inspiracija. A živećeš kroz naše avanture, koje ćemo organizovati u tvoju čast – navodi se u oproštajnoj poruci.

Posebno potresne su reči kojima su se njegovi prijatelji zahvalili Jakovu za sve zajedničke trenutke.

– Hvala ti što si bio naš najbolji drug, anđeo čuvar, a sada si najsjajnija zvezda – poručili su uz njegovu fotografiju.

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