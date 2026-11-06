TRI VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 405 prekršaja

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 5. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 405 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Foto: D. Milovanović

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 15 vozača i pet vozila, a zadržano je šest vozača, tri jer su vozili pod dejstvom alkohola, a isto toliko njih zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.

U četvrtak, 5. novembra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe zadobile lake, a jedna teške telesne povrede.

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže povređena.