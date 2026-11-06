Nesreće

TRI VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 405 prekršaja

Ljiljana Preradović

06. 11. 2026. u 12:35

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POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 5. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 405 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

ТРИ ВОЗАЧА ЗАДРЖАНА НА ТРЕЖЊЕЊУ: Полиција у Јужнобачком округу за дан открила и санкционисала 405 прекршаја

Foto: D. Milovanović

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 15 vozača i pet vozila, a zadržano je šest vozača, tri jer su vozili pod dejstvom alkohola, a isto toliko njih zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.

U četvrtak, 5. novembra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća  u kojima su dve osobe  zadobile lake, a jedna  teške telesne povrede.

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća  u kojima je jedna osoba teže povređena.

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