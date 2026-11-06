Hapšenja i istraga

MALOLETNIK TEŠKO POVREĐEN U MASOVNOJ TUČI: Oglasilo se tužilaštvo u Pančevu

В. Н.

06. 11. 2026. u 10:38

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SVE raspoložive ekipe Policijske uprave Pančevo angažovane su na rasvetljavanju tuče u kojoj je maloletnik (16) zadobio teške telesne povrede, navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.

МАЛОЛЕТНИК ТЕШКО ПОВРЕЂЕН У МАСОВНОЈ ТУЧИ: Огласило се тужилаштво у Панчеву

Foto: Z. Jovanović

- Dana 31.10.2026. godine, oko 00.05 časova, u Pančevu, u ulici Prote Mateje Nenadovića, došlo je do tuče između više za sada neidentifikovanih lica, prilikom koje je jedno maloletno lice (rođeno 2010. godine) iz Pančeva, zadobilo teške telesne povrede. Sve raspoložive policijske ekipe PU Pančevo, nakon izvršenog uviđaja na licu mesta angažovane su na rasvetljavanju krivičnopravnog događaja, te će se nakon preduzimanja svih neophodnih radnji i utvrđivanja svih činjenica, kao i identifikovanja učesnika oglasiti nadležno javno tužilaštvo i kvalifikovati krivično delo - stoji u saopštenju.

(Tanjug)

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