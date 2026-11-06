MUP: Zbog smrti Dalibora Dragijevića uhapšeno osam policajaca

PO nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu pripadnici MUP, Sektora unutrašnje kontrole lišili su slobode osam policijskih službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije zbog sumnje da su u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru tukli, zlostavljali i mučili Dalibora Dragijevića, koji je usled zadobijenih povreda preminuo 7. aprila 2024. godine.

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Uhapšeni su pripadnici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata N. P. (41), J. K. (41), M. Lj. (47) i I.T. (52), koji su u vreme izvršenja krivičnog dela bili pripadnici Uprave kriminalističke policije, kao i pripadnici UKP B. M. (42), M. S. (31), M. B. (40) i Z. Đ. (38), saopštio je MUP.

Oni su osumnjičeni da su izvršili krivično delo teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica u sticaju sa krivičnim delom zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu, a na štetu D.D, čija je smrt konstatovana 7. aprila 2024. godine u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru, saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti dovedeni u Više javno tužilaštvo u Nišu, radi saslušanja. Pokojni Dalibor Dragijević je brat Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić, koji je uhapšen zajedno sa bratom nakon nestanka devojčice.

Postoji sumnja da su uhpšeni policajci na smrt pretukli Dragijevića prilikom saslušanja u policiji.

(Tanjug)