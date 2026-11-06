ZBOG SMRTI BRAJKOVIĆA OSUĐENI DOKTORKA I KOMANDIR: Doneta presuda u slučaju ubistva u zatvoru u Padinskoj skeli

DOKTORKA u zatvoru u Padinskoj skeli Vesna Sredojević i vođa smene komandir Slađan Kovačević oglašeni su krivim za nesavestan rad u službi zbog smrti zatvorenika Stanimira Brajkovića (74) 4. februara 2025. godine.

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Ostali okrivljeni, Dušan Komazec, Stefan Pavlović i Zoran Krstić su oslobođeni optužbi. Kako je sud naveo, nije dokazano da su oni svojim radnjama napravili bilo kakve propuste koji su dovoljni za osudu.

Doktorka Sredojević osuđena je na dve i po godina zatvora, a Kovačević na godinu i po. U kaznu će im biti uračunato mesec dana provedenih u pritvoru prošle godine kada su uhapšeni.

Još ranije su osuđena trojica mladića koji su bili cimeri Brajkovića i koji su ga nekoliko dana tukli i zlostavljali.