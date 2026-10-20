UBIO MILOŠA, PA GA ZAPALIO: Optužnica protiv Aleksandra Đ. (20) zbog zločina u Hrtkovcima

VIŠE javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici podiglo je optužnicu protiv Aleksandra Đ. (20) iz Hrtkovaca, nadomak Rume, zbog teškog ubistva Miloša Pavlovića (48), iz Platičeva.

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On se tereti da je, sredinom aprila, najpre sekirom usmrtio Pavlovića, a zatim njegovo beživotno telo prevezao u obližnju šumu, polio benzinom i zapalio. U zločinu, koji je uznemirio sve u Hrtkovcima i Platičevu, optuženi, navodno, nije imao pomagače.

- Optužnica je podignuta i sada je Apelacioni sud u Novom Sadu na preispitivanju. Čim bude potvrđena, biće zakazno pripremno ročište, a potom i glavni pretres - rečeno nam je u sudu u Sremskoj Mitrovici.

Od kada je zločin otkriven, osumnjičeni mladić se nalazi u pritvoru Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, i on će iz ćelije biti dovođen na suđenje.

Žrtva se najpre vodila kao nestala, ali su istražitelji brzo sklopili sve kockice ovog monstruoznog zločina. Sve se, kako se sumnja, dogodilo u kući majke osumnjičenog, gde je živeo ovaj dvadesetogodišnjak. Te večeri, kada je nastradao Miloš, za kojeg se pričalo da je bio u emotivnoj vezi sa Aleksandrovom majkom, mladić je bio kod oca, pod izgovorom da su mu potrebni još neki papiri, jer je tu prijavljen. Ukućanima je tada rekao da putuje u Švajcarsku, navodno zbog posla koji je tamo našao.

Nije došao na posao SADA pokojni Miloš Pavlović, nekoliko dana se vodio kao nestala osoba, nakon što je prijavljeno da nije došao na posao. Njegovom bratu odmah je to bilo sumnjivo, pa je prijavio njegov nestanak, a onda je 20. aprila Miloševo beživotno telo nađeno u šumi.

Šta se zatim dogodilo i zašto je došlo do fizičkog obračuna između dvojice muškaraca, koji je imao smrtni ishod, trebalo bi da bude utvrđeno tokom sudskog postupka. Komšije iz ulice gde živi otac osumnjičenog, krivile su njegovu majku, navodeći da je često menjala partnere i da je sa Milošem bila u vezi samo nekoliko meseci.

Pre nego što je počinio zločin za koji se tereti, Aleksandar je često išao u berbu duvana, da bi se kasnije zaposlio na građevini. Poznanici ga opisuju kao otresitog momka, koji nije mario ni za šta.

- Njegovi roditelji imaju ukupno petoro dece i otac ima dvoje sa drugom ženom. Trojica sinova iz prvog braka su oženjena a Aleksandar i mlađi brat su kod nje, nakon razvoda majka je njima staratelj - pričala je komšinica iz ulice Aleksandrovog oca.