MORALA SAM DA IMAM SE*S KADA GOD SE NEKO JAVI NA OGLAS: Potresno svedočenje devojke - žrtve trgovine ljudima

SNIMAK ispitivanja devojke (23), koja kao oštećena ima status posebno osetljivog svedoka, u postupku, koji se zbog optužbe za trgovinu ljudima vodi protiv Borisa S. (34), pregledan je danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu.

Foto: Angelo D'Amico/Alamy/Profimedia

On je okrivljen, da je posle tri godine veze poslednja tri i po meseca od juna do 18. septembra 2025. godine oglašavao seksualne usluge i podvodio je za novac drugim muškarcima.

Devojka je ispričala da su vezu započeli u maju 2022. godine i da je u početku sve bilo divno. Rekao joj je da ima dvoje dece i da se sa suprugom, koja živi u Barajevu, ali dolazi često da viđa decu, razveo pre 15 godina.

- Predložio mi je da živimo zajedno i iznajmio je stan u Rakovici. Posle šest meseci smo otišli u Žagubicu, gde je radio na seči drva u šumi, a ja sam bila u vikendici, koju je iznajmio. Tamo mi je prvi put je udario šamar, jer me optužio da sam gledala polni organ njegovog druga sa kojim smo sedeli, a ja sam se bila nešto zagledala - ispričala je oštećena. - U Rakovici je dolazio u stan kada je želeo, jer je živeo sa decom i imao bolesnu babu. Jednom mu se nisam javila na telefon dok sam bila u prodavnici i on je došao, sačekao da izađem i tu me prebio, samo što nisam pala u nesvest. Jedan momak je prišao, ali mu je on rekao da se ne meša i opsovao ga. Pokušala sam posle da popijem neke lekove, da naudim sebi, jer me on psihički ubijao.

Ona je kazala da joj je Boris S. branio kontakt sa porodicom tri i po godine i sa prijateljicama. Rekla je i da je izdržavao do 2024. godine, plaćao joj stan u kojem je živela, a onda se zaposlila i u narednom periodu radila u picerijama i pekarama. Navela je da joj je na poslu pravio probleme, dolazio ako mu se ne javi na telefon, govorio da "ko zna šta tamo radi" i izvukao bi je sa posla, a kada dođu kući, prebije je.

ŽENA ZVALA DA POVUČE OPTUŽBE OŠTEĆENA je kazala da je od policijskih inspektpra saznala da Boris S. ima suprugu, kada joj je rekao da su ga uhapsili ujutru dok je ležao u krevetu sa ženom. - To jutro mi je slao preteće poruke. Kada je bio u pritvoru, zvala me njegova supuga da se vidimo tražeći mi da povučem izjavu, jer ima dete, koje plače i vezano je za njega. Kada sam tokom veze sumnjala da je sa ženom, on mi je govorio, "ne lupaj" ili me pretukao - ispričala je oštećena.

- Tukao me je kablom od punjača, kaišem po leđima i glavi, butinama. Na posao sam išla u modricama i to su svi videli i pitali zašto ga ne prijavim, ali ja sam bila u strahu od njega. Davala sam mu od plate po pet, šest hiljada dinara da ima. On je mene do tada izdržavao, ali mi je to sve prebacivao. Davao mi je po dve tri hiljade dinara da kupim hranu, a u Žagubici po 50 evra da kupim odeću i šta mi treba. On je sve vreme iznajmljivao i plaćao stanove u kojima sam živela - ispričala je ova devojka, navodeći da joj je Boris S. polomio ličnu kartu i pocepao pasoš, koji je već bio istekao.

Ona tvrdi da je okrivljeni u maju 2025. godine pitao da li bi imala seks za pare i rekao da bi tako mogli dobro da zarade.

- Nisam htela, ali mi je govorio da je finansijski loše, da mu deca nemaju šta da jedu, stalno je to pričao, nabijao mi krivicu, govorio da me je izdržavao i psihički izmorio, pa sam pristala. Morala sam to. On je smislio tekst oglasa za aplikaciju da mladi bračni par od 19 i 30 godina nudi usluge, pa nešto je bilo 500 evra, "trojka" 200, a gledanje 100 evra. Stavljao je moje slike bez odeće, koje sam mu slala u vezi. Prvi put je za 500 evra bio neki Rus, koji ima kafić na Vračaru. Bilo mi je neprijatno i posle on više nije hteo da dođe, jer sam se ponašala čudno. Boris mi je govorio "nasmej se, nemoj da budeš namrštena" - ispričala je devojka.

Kako je rekla mušterije bi novac ostavile na stolu, pre nego što odu u sobu i Boris bi ga uzimao, od toga je plaćao stan i njoj ostavljao po dve, tri hiljade dinara.

"NAĆI ĆE ME KAD IZAĐE" Ispričala je da kada bi mu rekla da ne želi seks sa nekim preko oglasa, on joj je pretio da će je staviti u koritio, u invalidska, da će je isterati iz stana ... - Morala sam da imam odnos kada god se neko javi i dođe. Vređao me je i psovao. Govorio da moram da ga slušam i da mi je on gazda. Psihički nisam dobro. Ja znam da će on mene naći kada izađe, on mi je to rekao dan pre hapšenja. Znam šta me čeka - kazala je oštećena.

- On je jednom ili dva puta učestvovao i rekao, "ne mogu ja to" i onda sedi tu i gleda. To traje 10-15 minuta, kada mušterija završi, tada prekidamo. Znalo se desiti da me zbog nečega prebije, a onda dođe mušterija i ja treba da budem istuširana, sređena i nasmejana. Jednom je došao neki dečko i čim me video odmah izašao iz stana. Boris me onda kritikovao što nisam seksi obučena. Seksualni odnosi, koje sam imala sa mušterijama, nisu bili grubi - ispričala je oštećena.

Kazala je da je u avgustu 2025. godine zatrudnela i da joj je okrivljeni tražio da to nikome ne kaže.

- Boris je hteo da abortiram, jer mu ne treba dete, u fazonu da već ima dvoje kod kuće. Pila sam tada antibiotike i doktori su mi na pregledu rekli da sa bebom nešto nije u redu, pa sam onda početkom septembra abortirala. On je platio abortus. Onda mi je prebacivao što ne mogu da imam odnose i tražio da radim erotsku masažu sa završnicom - navela je devojka.

Kada je jednom tukao, komšinica je prijavila, pa je došla policija.

- Inspektor me pitao da izađem iz prostorije i ispričam šta se dešava, ali sam ja rekla da nemam šta da kažem. Oni su ipak videli da imam. Boris me molio da ćutim, a kada su otišli, prebio me je. Udarao me po glavi i čupao za kosu. Udarao me crnom šipkom. Jednom je gađao patikom zid i ostala je fleka. Tražio je da je poližem, a kada nisam htela, uhvatio me je za kosu i prineo glavu da ližem - ispričala je oštećena. - Jednom kada sam došla sa posla iz picerije, napao me nožem, oborio na pod, stavio nož kod butine i rekao, "pričaj", a ja nisam znala šta da pričam.

Okrivljeni Boris S. i njegov branilac ukazali su na suđenju na niz nelogičnosti u iskazu oštećene.

- Rekla je da je pasoš kod nje, a u spisima predmeta stoji da je nađen kod njega i on je objasnio okolnosti. Predala je na veštačenje telefon, ali ne i karticu. Sve brojeve telefona za koje je navela da je on koristio je čitala sa papira, nije znala ni svoj. Imamo sumnju ko ih je napisao. Nerealno je da su za tri meseca promenili tri stana u kojima se kako kaže sve dešavalo, a u jednom su živeli 2024. godine, ne u periodu za koji je optužen - kazala je branilac.

Boris S. je ukazao da je oštećena rekla da je bio ljubomoran i zbog toga je tukao, a onda da joj je dovodio muškarce.

- Kaže da sam joj branio kontakt sa porodicom, a sestra joj kupila "ajfon". Pretim joj da ću je istarati iz stana, pa zašto onda ne ode. Policiji je rekla da sam je naterao na abortus, a onda da plod nije u redu, pa zašto je onda abortirala? Za taj prvi odnos sa Rusom kaže da je bilo hladno, a onda da je bilo leto. Onda kaže da je bilo u stanu na Žarkovu, a u tom stanu u to vreme nije živela. Ništa se ne zna kada je, gde i šta bilo - kazao je okrivljeni.

Sudija Dragan Martinović odlučio je da prihvati predlog branioca i na sledećem pretresu u novembru neposredno ispita oštećenu. Do tada će odlučiti da li će joj ostati status posebno osetljivog svedoka i da li će u skladu sa tim iskaz dati uživo, ali preko video linka iz posebne prostorije.