BRAŠNJOVIĆ PRIZNAO KRIVICU: Nastavljeno suđenje pripadnicima "balkanskog kartela" za šverc sedam tona kokaina
NEMANjA Brašnjović (36), jedan od optuženih pripadnika takozvanog balkanskog kartela, kojima se sudi za šverc više od sedam tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu, danas je pred Specijalnim sudom u Beogradu priznao krivicu.
Brašnjović je u sudnici potvrdio navode optužnice i rekao da je koristio kriptovanu aplikaciju "Skaj", kao i koji je nadimak koristio.
- Ja sam koristio skaj-pin koji se navodi u optužnici 1618A2, u potpisu Kenzo. Krivično delo koje mi se stavlja na teret je tačno, tačni su navodi optužnice i poruke koje su izvedene, a odnose se na ovaj pin. One su autentične - kratko je priznao Brašnjović da je bio pripadnik jednog od najmoćnijih narko-kartela na svetu.
Brašnjović je uhapšen u novembru prošle godine i kod njega je prilikom privođenja, prema nezvaničnim informacijama, nađeno oko 440.000 evra. On je u središtu pažnje bio i na suđenju u septembru, kada je sudija saopštio da je veće dobilo informaciju da je povređen u Centralnom zatvoru.
- Povreda malog prsta na šaci je nastala slučajno, prilikom kupanja - rekao je tada Brašnjović.
Pojedini mediji preneli su nakon suđenja saznanja da je Brašnjović, navodno, odlučio da sa Tužilaštvom sklopi sporazum o priznavanju krivice. U ovom slučaju, sporazum o priznavanju krivice ranije je sklopio Dragan Mikić, koji je osuđen na devet godina zatvora.
Kao jedan od organizatora ove kriminalne grupe označen je i Srđan Jezdimir, koji je u zatvoru u Ekvadoru i koji je prema navodima medija iz te države, odlučio da postane svedok saradnik. Optužnicom je bio obuhvaćen i Zoran Jakšić, poznat po nadimku "čovek sa 1.000 lica", koji je pre više od godinu dana preminuo u zatvoru u Peruu, dok je vođa takozvanog kavačkog klana, Radoje Zvicer, osuđen kao pripadnik "balkanskog kartela" u Crnog Gori.
Pripadnicima ove gurpe na teret je stavljeno da su od 26. oktobra 2019. godine do 19. marta 2021. godine, neovlašćeno proizvodili i stavljali u promet opojne droge i udruživali se radi krivičnih dela.
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