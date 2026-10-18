PET OSOBA POVREĐENO U SUDARU NA KARABURMI: Novi detalji saobraćajne nesreće
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 12.50 časova u Višnjičkoj ulici, u beogradskoj opštini Palilula, kod naselja Karaburma, kada se vozač "mercedesa" G klase zakucao u više vozila.
Kako Kurir saznaje, vozač "mercedesa" je prvo, tokom vožnje kolovozom, udario u automobil marke "reno klio", a onda se odbio do parkinga jedne zgrade i tu se zakucao u još nekoliko parkiranih vozila, kojima je, takođe, naneo veliku materijalnu štetu.
U nesreći je povređeno pet osoba, i one su prevezene u Urgentni centar na dalju dijagnostiku, gde se trenutno utvrđuje stepen njihovih povreda.
"Reno klio" je pretrpeo velika oštećenja.
Vrata na tom vozilu su razvaljena i prednji deo automobila potpuno je uništen, a od siline udarca oštećen je i semafor.
Više informacija biće poznato nakon policijskog uviđaja.
(Kurir)
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