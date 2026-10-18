Nesreće

PET OSOBA POVREĐENO U SUDARU NA KARABURMI: Novi detalji saobraćajne nesreće

В.Н.

18. 10. 2026. u 14:16

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TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 12.50 časova u Višnjičkoj ulici, u beogradskoj opštini Palilula, kod naselja Karaburma, kada se vozač "mercedesa" G klase zakucao u više vozila.

ПЕТ ОСОБА ПОВРЕЂЕНО У СУДАРУ НА КАРАБУРМИ: Нови детаљи саобраћајне несреће

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Kako Kurir saznaje, vozač "mercedesa" je prvo, tokom vožnje kolovozom, udario u automobil marke "reno klio", a onda se odbio do parkinga jedne zgrade i tu se zakucao u još nekoliko parkiranih vozila, kojima je, takođe, naneo veliku materijalnu štetu.

U nesreći je povređeno pet osoba, i one su prevezene u Urgentni centar na dalju dijagnostiku, gde se trenutno utvrđuje stepen njihovih povreda.

"Reno klio" je pretrpeo velika oštećenja. 

Vrata na tom vozilu su razvaljena i prednji deo automobila potpuno je uništen, a od siline udarca oštećen je i semafor.

Više informacija biće poznato nakon policijskog uviđaja.

(Kurir)

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